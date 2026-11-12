Kasapoğlu, İKÇÜ açılışında yapay zekayı çalışma arkadaşı görmemiz gerektiğini söyledi

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Dersi ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezi açılışına katıldı. Kasapoğlu, "Eğitim aldığımız alanın dışında felsefeden tarihe, edebiyattan sanata ve spora kadar birçok alanda kendimizi zenginleştirmeli ve donanımlı hale getirmeliyiz" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Balcı'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kazım Erten, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da katıldı.

"Katip Çelebi, bilim tarihimizin kutup yıldızıdır"

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Dersi'nde konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Balcı, "Üniversitemiz 16 yıldır mezun veriyor. Bunun yanı sıra ara sınıflarda eğitim gören ve üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimiz de bulunuyor. Katip Çelebi, İzmir'e hiç gelmemiş olsa da bilim tarihimizde ve bilgi arayışımızda bir kutup yıldızı gibidir. Bugün bile yolumuzu bulmamıza rehberlik edebilecek, kendimize örnek almamız gereken önemli bir şahsiyettir" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kasapoğlu, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Yapay zekayı rakip değil, çalışma arkadaşı olarak görmeliyiz"

Katip Çelebi'nin Mizanü'l-Hak adlı eserine atıfta bulunan Kasapoğlu, "Katip Çelebi, insanı hakikate götürenin körü körüne taklit değil; muhakeme, araştırma ve dengeli değerlendirme olduğunu ifade ediyor. Bugün algoritmalar hepimize hazır cevapları anında sunuyor. Bizler de bu cevapların birçoğunu sorgulamadan kabul ediyoruz. İşte çağımızın yeni taklitçiliği, algoritmalara teslim olmaktır. Elbette yapay zeka bizim rakibimiz ya da bir tehdit değil. Ancak teknolojiyi, bilimi ve yapay zekayı bir çalışma arkadaşı olarak görmeli, onları bizim yönetmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız" dedi.

"Makineler veriyi işler ancak değeri üreten insandır"

Makinelerin veriyi işlediğini ancak değeri insanın ürettiğini söyleyen Kasapoğlu, "Vicdan, merhamet, adalet, irade ve hikmet gibi kavramlar son derece önemlidir. Peki, adaleti veya iradeyi yapay zekaya kodlamak mümkün mü? Yapay zeka bize hikmeti sunabilir mi? Makineler ve teknoloji veriyi işler ancak değeri üreten ve bundan sonra da üretecek olan insandır. Elbette makineler ihtimalleri hesaplar, inisiyatif alabilir ancak vicdanıyla karar veren insandır. Dolayısıyla yapay zeka çağında asıl rekabet, kimin daha güçlü veya daha derin veriye sahip olduğu değildir. Asıl rekabet, bir yandan bilimi, teknolojiyi ve tüm imkanları en iyi şekilde kullanırken diğer yandan insan kalabilmek, aklıselimi ve kalbiselimi koruyabilmektir. Yeni dünyanın bu anlayışla şekillenmesi hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor" ifadelerini kullandı.

"Üniversite hayatı yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değil"

Üniversite hayatının yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret olmadığını söyleyen Kasapoğlu, "Üniversite hayatı dersler, sınavlar, vizeler, finaller ve ödevler demektir. Elbette bunların hepsinde başarılı olmak ve not ortalamamızı yüksek tutmak için gayret göstereceğiz. Yeri geldiğinde laboratuvarda alın teri dökeceğiz, kütüphanede sabahlayacağız, kitapların ve sayfaların arasında kaybolacağız. Bunlar bir üniversite öğrencisi için gerekli ancak yeterli mi? Elbette değil. İster mühendislik ister tıp okuyalım, hangi bölümde eğitim görürsek görelim kendimizi geliştirmeliyiz. Üniversitemizin birbirinden değerli fakülteleri ve bölümleri var. Ancak eğitim aldığımız alanın dışında da felsefeden tarihe, edebiyattan sanata ve spora kadar birçok alanda kendimizi zenginleştirmeli ve donanımlı hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en hayati hamlesidir"

Terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çeken Kasapoğlu, "Son aylarda devlet aklıyla millet vicdanının buluştuğu önemli bir çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin enerjisini, kaynaklarını ve yarınlarını hedef alan terör karanlığını tarihe gömme çabası var. Terörsüz Türkiye vizyonu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının en hayati hamlesidir. Bu vizyon, bu topraklarda ayrılıkların ve çatışmaların yerine bilimin, üretimin, kalkınmanın ve kardeşliğin daha güçlü hale gelmesini amaçlıyor. Bu vizyonu ve demokratik olgunluğu en güçlü şekilde besleyecek, destekleyecek kurumlar üniversitelerdir. Kampüslerimiz, sınıflarımız ve buralardaki birlik ruhu ile demokrasi anlayışı bu açıdan büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Kullandığımız dil birleştirici olmalı"

Demokrasinin temelinde karşılıklı saygı ve ortak aklın bulunduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Demokrasi, insanların birbirine saygı duyması, farklılıkları zenginlik olarak görmesi ve ortak akılla geleceği inşa etmesidir. Bu nedenle kullandığımız dil her şeyden önce birleştirici olmalıdır. Hep birlikte samimi, yapıcı, dostça ve kardeşçe bir dil kullanmalıyız. Kutuplaşma tuzaklarını ortadan kaldıran bir anlayışla hem ülkemizin hem de dünyanın meseleleri üzerine birlikte kafa yormalıyız" dedi.

"Gençlerin siyasete katılımı en temel önceliklerimizden biri"

Gençlerin siyasete aktif katılımının önemine değinen Kasapoğlu, "Gençlerin siyasetle iç içe olması, siyasete ilgi duyması ve katkı sağlaması, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde benimsediğimiz genç odaklı siyaset anlayışımızın en temel sütunlarından biridir. Bugün sizlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk ancak her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir kardeşiniz, arkadaşınız, İzmir'in bir milletvekili ve bu şehrin bir evladı olarak her zaman yanınızdayım" şeklinde konuştu.

"Kapımız gençlere her zaman açık"

Gençlerin her türlü talep ve sorunlarında yanlarında olduklarını söyleyen Kasapoğlu, "Kapımız her zaman açık. Arkadaşlarımız iletişim bilgilerimizi sizlerle paylaşmıştır. İletişim bilgilerimizi almayan varsa mutlaka alsın. Hem İzmir'deki çalışmalarımız hem de Ankara'daki parlamentomuzla ilgili konular başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz her konuda bana ve arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Tavsiyelerimiz yalnızca burada yaptığımız konuşmadan ibaret değil. Her şartta yanınızda olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Projeleriniz, dertleriniz veya sorunlarınız olabilir. Kapımız her daim açık. Bu davet için değerli rektörümüze teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olmak bana heyecan veriyor. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da birlikte oluruz. Rabb'im bizlere böyle güzel buluşmalarda yeniden bir araya gelmeyi nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Program, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Merkezinin açılışıyla sona erdi.