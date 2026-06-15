Kastamonu Üniversitesi'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Üniversitesi'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı

Kastamonu Üniversitesi\'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı
15.06.2026 17:02  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 4 bini aşkın öğrenci kep atarak mezun oldu. Törende konuşmalar yapıldı, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve konserlerle coşku yaşandı.

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 4 bini aşkın öğrenci kep atarak mezun oldu.

Kastamonu Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Emin Baydil Spor Sahası'nda gerçekleşti. Törende 4 binden fazla öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı. Törene Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kastamonu Üniversitesini birincilikle bitiren Eğitim Fakültesi mezunu Elif Yeşiller, hayatının en anlamlı ve unutulmaz günlerinden bir tanesini yaşadıklarını belirterek, "Bu başarı, yalnızca bana ait değildir. Üniversite yılları yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değildi. Birlikte öğrendik, birlikte güldük, bazen zorlandık ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bugün geriye dönüp baktığımızda kazandığımız en değerli şeyin sadece diplomalarımız değil; dostluklarımız, deneyimlerimiz ve hayata dair öğrendiklerimiz olduğunu da görüyoruz. Bu mezuniyet bir son gibi görünse de aslında yeni başlangıçların ilk adımını atıyoruz. Gelecekte üstleneceğimiz görevlerde bilgiye, bilime, etik değerlere ve insanlığa hizmet etmeyi kendimize rehber edinmeliyiz. Çünkü gerçek başarı, yalnızca bireysel kazanımlarla değil, topluma sağladığımız katkılarla anlam kazanır" dedi.

Yeşiller, konuşmanın ardından ismini mezuniyet yaş kütüğüne çaktı.

"Üniversitemiz, saygın ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir"

Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, "Üniversitemiz, sayıyı miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen bir vizyonla hareket etmekte, yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz saygın ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Hiç kuşkusuz bu durum bizlere mühim mesuliyetler yüklemektedir. Kurum olarak bizler de üniversitemize yeni akademik programlar kazandırmakta; eğitim-öğretim alanlarımızı güncellemekte; günün ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapılar, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar ve yaşam alanları inşa ederek öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize en iyi imkanları sunmak için ısrarlı bir gayretin içindeyiz. Çalışmalarımızı azim ve heyecanla sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"İnanarak, azimle ve cesaretle çalıştığınız sürece, aşamayacağınız hiçbir zorluk, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur"

Akademik kadro ile ailelere teşekkür eden Rektör Topal, öğrencilere de seslenerek, "Öğrenim hayatınız boyunca pek çok zorlukla mücadele ettiniz. Kimi zaman kendi sınırlarınızı zorladınız, kimi zaman sabırla, inatla, azimle çalıştınız ve nihayetinde bugün üniversitemizden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Elbette ki bunun arka planında yılların emeği, gayreti, özverisi, sabrı ve çalışması yatıyor. Ancak unutmayınız ki bugün ulaştığınız nokta sadece bir bitiş değil, aynı zamanda hayata dair yeni bir başlangıcın da habercisidir. Zaman, üniversite hayatınız boyunca kazandığınız bilgi, beceri, değer ve yetkinlikleri ülkemizin ve insanlığın istifadesine sunmak vaktidir. İçinizden birçoğunuzun önünüzde uzanan bu uzun yolculukta geleceğinizi nasıl şekillendireceğinize dair tatlı bir telaş içinde olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bu noktada, sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim; cesur olunuz, gençliğinizin tüm tutkusuyla yaşayınız, hayal kurmaya cesaret ediniz, çabalamaya cesaret ediniz ve kendinizin en iyi versiyonu olmak için zorlukların üstesinden gelmeye cesaret ediniz. Bilgi daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilir, ancak sizi daha ileriye taşıyacak olan karakterdir. Meselenin özü başarılı, görünür ya da çok kazançlı olmak değil, yaşanmış olmaya değer bir hayat sürdürmektir. Yol ne kadar uzun ve belirsiz olursa olsun nihai sır insanlar içinde insanlardan bir insan olmakta gizlidir. Başarı sadece unvanlarla veya statüyle değil, aynı zamanda nezaket, minnettarlık ve hayata kattığınız olumlu değerlerle de ölçülür. Diplomanız elbette kıymetlidir, yıllarca süren emeğin ve akademik başarının bir nişanesidir. Ancak biliniz ki bu belge sizin kişiliğinizi, görgünüzü, ahlakınızı, hayata bakışınızı ya da değerlerinizi yansıtmaz. Hayat boyu devam edecek olan gerçek eğitiminiz, bundan sonra başlıyor. Unutmayınız ki gerçek belirleyici sahip olduğunuz belgeler değil, kim olduğunuzu keşfetmeniz, kendinizi kabul etmeniz ve sürekli olarak kendinizi geliştirmenizdir" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz, hem akademik öğretime hem de ekonomik kalkınmaya katkı veriyor"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Kastamonu Üniversitesi'nin kuruluşunun 20'nci yılını kutladığını hatırlatarak, "Gözümüzün önünde ve gönlümüzün içinde gün gün büyüdü üniversitemiz. 15 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 19 uygulama ve araştırma merkezi ile 24 koordinatörlük aracılığıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim en üst seviyede sürüyor. Kurumsallaşmasını çeşitli serfikasyonlar ile belgeleyen üniversitemiz, hem akademik öğretime hem de ilimizin ekonomik kalkınmasına ve sosyal gelişmesine büyük katkı veriyor. Kastamonu Üniversitemiz, gerek Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile afiliye iş birliğiyle gerekse hizmete girecek olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ve de planlaması yapılan Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kastamonu'nun sağlık cephesinin en güçlü aktörlerinden biri. Verdikleri büyük katkı için teşekkür ederim" ifadelerini kıllandı.

Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesi'ni dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Vali Meftun Dallı, okul birincisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Elif Yeşiller'e birincilik ödülünü verdi. Okul ikincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Saja Mutasem Nimer Eshtaya'a ödülünü Milletvekili Serap Ekmekci takdim etti. Üçüncülük ödülleri ise Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Zeynep Çığlıoğlu ve Selin Yalçın'a verildi.

Kep atma töreninin ardından program, konserlerle devam etti. Öğrenciler, Ekrem Poyraz ve Doğan Damızrak'ın şarkılarıyla yılların yorgunluğunu atarken, Dj Onurcan ile mezuniyet coşkusu doruğa çıktı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kastamonu Üniversitesi'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
16:11
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:46
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP’de sıradaki çekişme kurultay konusunda
Grup toplantısı yapılmayacak, CHP'de sıradaki çekişme kurultay konusunda
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
11:55
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:07:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.