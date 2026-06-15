Kastamonu Üniversitesi\'nde 4 Bin Öğrenci Kep Attı

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 4 bini aşkın öğrenci kep atarak mezun oldu.

Kastamonu Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Emin Baydil Spor Sahası'nda gerçekleşti. Törende 4 binden fazla öğrenci, mezun olmanın sevincini yaşadı. Törene Vali Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kastamonu Üniversitesini birincilikle bitiren Eğitim Fakültesi mezunu Elif Yeşiller, hayatının en anlamlı ve unutulmaz günlerinden bir tanesini yaşadıklarını belirterek, "Bu başarı, yalnızca bana ait değildir. Üniversite yılları yalnızca derslerden ve sınavlardan ibaret değildi. Birlikte öğrendik, birlikte güldük, bazen zorlandık ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Bugün geriye dönüp baktığımızda kazandığımız en değerli şeyin sadece diplomalarımız değil; dostluklarımız, deneyimlerimiz ve hayata dair öğrendiklerimiz olduğunu da görüyoruz. Bu mezuniyet bir son gibi görünse de aslında yeni başlangıçların ilk adımını atıyoruz. Gelecekte üstleneceğimiz görevlerde bilgiye, bilime, etik değerlere ve insanlığa hizmet etmeyi kendimize rehber edinmeliyiz. Çünkü gerçek başarı, yalnızca bireysel kazanımlarla değil, topluma sağladığımız katkılarla anlam kazanır" dedi.

Yeşiller, konuşmanın ardından ismini mezuniyet yaş kütüğüne çaktı.

"Üniversitemiz, saygın ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir"

Törende konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, "Üniversitemiz, sayıyı miktarı esas alan büyümenin ötesine geçerek kaliteyi önceleyen bir vizyonla hareket etmekte, yetkin akademik kadrosu, öğrenci odaklı yaklaşımı ve topluma katkı sağlayan projeleriyle ülke içinde ve dışında saygınlık kazanmaktadır. Üniversitemiz saygın ve başarılı bir yükseköğretim kurumu olma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Hiç kuşkusuz bu durum bizlere mühim mesuliyetler yüklemektedir. Kurum olarak bizler de üniversitemize yeni akademik programlar kazandırmakta; eğitim-öğretim alanlarımızı güncellemekte; günün ihtiyaçlarına uygun teknolojik altyapılar, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar ve yaşam alanları inşa ederek öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize en iyi imkanları sunmak için ısrarlı bir gayretin içindeyiz. Çalışmalarımızı azim ve heyecanla sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"İnanarak, azimle ve cesaretle çalıştığınız sürece, aşamayacağınız hiçbir zorluk, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir sorun yoktur"

Akademik kadro ile ailelere teşekkür eden Rektör Topal, öğrencilere de seslenerek, "Öğrenim hayatınız boyunca pek çok zorlukla mücadele ettiniz. Kimi zaman kendi sınırlarınızı zorladınız, kimi zaman sabırla, inatla, azimle çalıştınız ve nihayetinde bugün üniversitemizden mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Elbette ki bunun arka planında yılların emeği, gayreti, özverisi, sabrı ve çalışması yatıyor. Ancak unutmayınız ki bugün ulaştığınız nokta sadece bir bitiş değil, aynı zamanda hayata dair yeni bir başlangıcın da habercisidir. Zaman, üniversite hayatınız boyunca kazandığınız bilgi, beceri, değer ve yetkinlikleri ülkemizin ve insanlığın istifadesine sunmak vaktidir. İçinizden birçoğunuzun önünüzde uzanan bu uzun yolculukta geleceğinizi nasıl şekillendireceğinize dair tatlı bir telaş içinde olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Bu noktada, sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim; cesur olunuz, gençliğinizin tüm tutkusuyla yaşayınız, hayal kurmaya cesaret ediniz, çabalamaya cesaret ediniz ve kendinizin en iyi versiyonu olmak için zorlukların üstesinden gelmeye cesaret ediniz. Bilgi daha hızlı ilerlemenize yardımcı olabilir, ancak sizi daha ileriye taşıyacak olan karakterdir. Meselenin özü başarılı, görünür ya da çok kazançlı olmak değil, yaşanmış olmaya değer bir hayat sürdürmektir. Yol ne kadar uzun ve belirsiz olursa olsun nihai sır insanlar içinde insanlardan bir insan olmakta gizlidir. Başarı sadece unvanlarla veya statüyle değil, aynı zamanda nezaket, minnettarlık ve hayata kattığınız olumlu değerlerle de ölçülür. Diplomanız elbette kıymetlidir, yıllarca süren emeğin ve akademik başarının bir nişanesidir. Ancak biliniz ki bu belge sizin kişiliğinizi, görgünüzü, ahlakınızı, hayata bakışınızı ya da değerlerinizi yansıtmaz. Hayat boyu devam edecek olan gerçek eğitiminiz, bundan sonra başlıyor. Unutmayınız ki gerçek belirleyici sahip olduğunuz belgeler değil, kim olduğunuzu keşfetmeniz, kendinizi kabul etmeniz ve sürekli olarak kendinizi geliştirmenizdir" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz, hem akademik öğretime hem de ekonomik kalkınmaya katkı veriyor"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Kastamonu Üniversitesi'nin kuruluşunun 20'nci yılını kutladığını hatırlatarak, "Gözümüzün önünde ve gönlümüzün içinde gün gün büyüdü üniversitemiz. 15 fakülte, 1 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 19 uygulama ve araştırma merkezi ile 24 koordinatörlük aracılığıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim en üst seviyede sürüyor. Kurumsallaşmasını çeşitli serfikasyonlar ile belgeleyen üniversitemiz, hem akademik öğretime hem de ilimizin ekonomik kalkınmasına ve sosyal gelişmesine büyük katkı veriyor. Kastamonu Üniversitemiz, gerek Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile afiliye iş birliğiyle gerekse hizmete girecek olan Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi ve de planlaması yapılan Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kastamonu'nun sağlık cephesinin en güçlü aktörlerinden biri. Verdikleri büyük katkı için teşekkür ederim" ifadelerini kıllandı.

Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesi'ni dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Vali Meftun Dallı, okul birincisi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Elif Yeşiller'e birincilik ödülünü verdi. Okul ikincisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Saja Mutasem Nimer Eshtaya'a ödülünü Milletvekili Serap Ekmekci takdim etti. Üçüncülük ödülleri ise Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu Zeynep Çığlıoğlu ve Selin Yalçın'a verildi.

Kep atma töreninin ardından program, konserlerle devam etti. Öğrenciler, Ekrem Poyraz ve Doğan Damızrak'ın şarkılarıyla yılların yorgunluğunu atarken, Dj Onurcan ile mezuniyet coşkusu doruğa çıktı. - KASTAMONU