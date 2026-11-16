Manisa Alaşehir'de Sobran Mahallesi sakinleri imeceyle okulun çatısını onardı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de Sobran Mahallesi sakinleri imeceyle okulun çatısını onardı

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Manisa Alaşehir\'de Sobran Mahallesi sakinleri imeceyle okulun çatısını onardı
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Manisa Alaşehir\'de Sobran Mahallesi sakinleri imeceyle okulun çatısını onardı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve hayırseverler, Perihan ve Huriye Alvan İlkokulunun kırılan kiremitlerinin yerine trapez sac kaplatarak çatısını imece usulüyle yeniledi. Eğitime katkı sunanlara törende plaket verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde unutulmaya yüz tutan imece geleneği, Sobran Mahallesi'nde yeniden hayat buldu. Mahalle sakinleri ve hayırseverler, el birliğiyle Perihan ve Huriye Alvan İlkokulunun çatısını yenileyerek öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görmesine katkı sağladı.

Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi'nde bulunan Perihan ve Huriye Alvan İlkokulunun çatısındaki kiremitlerin kırılması nedeniyle yağışlı havalarda sınıflara su sızmaya başladı. Bunun üzerine okulun çatısının yenilenmesi için harekete geçildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya'nın destekleri, Okul Müdürü Mustafa Çığır ve Mahalle Muhtarı Hasan Öktem'in organizasyonuyla mahalle sakinleri ve hayırseverler bir araya geldi. İmece usulü gerçekleştirilen çalışmada eski kiremitler kaldırılarak çatı trapez sac ile kaplandı. Vatandaşların emek ve maddi katkılarıyla okulun çatısı yenilendi.

İmeceye katkı sunanlara plaket

Okulun çatısının yenilenmesine maddi ve iş gücüyle destek veren mahalle sakinleri ve hayırseverler için tören düzenlendi. Törende, eğitime katkılarından dolayı vatandaşlara Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya tarafından plaket verildi.

Sobran Mahallesi Muhtarı Hasan Öktem, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve Okul Müdürü Mustafa Çığır ile güzel bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atalarımızdan kalma geleneğimizi yaşatarak imece usulüyle okulumuzun çatısını onardık. Bize destek veren hayırseverlerimize, imeceye katılan tüm vatandaşlarımıza, okul müdürümüze ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise mahalle sakinleri ve velilerle iş birliği içerisinde okulun çatısını onardıklarını ifade ederek, ekonomik destek sağlayan hayırseverlere ve onarım çalışmalarında emek veren velilere teşekkür etti. Çetinkaya, "Sobran Mahallemizde velilerimizle iş birliği içerisinde okulumuzun çatısını onardık. Biz de bu vesileyle okulumuzun onarımına ekonomik olarak destek veren hayırseverlerimize, ekonomik ve onarım işçiliğinde katkıda bulunan velilerimize plaket takdim ettik. Kendilerine eğitime destek verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sobran Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışma, mahalle dayanışmasının ve imece kültürünün güzel bir örneği oldu.

Kaynak: İHA
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