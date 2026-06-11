MCBÜ Tıp Fakültesi 26. dönem mezuniyet coşkusu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi'nde 26. dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Uzun ve yoğun bir eğitim sürecini tamamlayan genç hekimler, Hipokrat Andı'nı okuyup keplerini havaya atarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Manisa CBÜ Tıp Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 26. Dönem Mezuniyet Töreni gurur dolu anlara sahne oldu. Öte yandan Manisa CBÜ'ye bağlı bir çok bölümde de öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı. Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Amfi bahçesinde düzenlenen törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, protokol üyeleri, akademik ve idari personel, davetliler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk olarak fakülte birincisi Faize Buket Süer mezunlar adına bir konuşma yaptı. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Asım Aslan konuşmasında uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından 26. dönem mezunlarını hekimlik yolculuğuna uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Asım Aslan öğrencilere seslenerek, "Sizler yalnızca bir eğitim sürecini tamamlamadınız; aynı zamanda insan hayatına dokunacak, sorumluluğu yüksek bir mesleğe ilk adımınızı attınız. Bu süreçte edindiğiniz bilgi, deneyim ve insani değerler, meslek hayatınızın en güçlü dayanağı olacaktır" dedi.

Hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda vicdan, merhamet ve yüksek sorumluluk bilinci gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Aslan, bu bilinçle görev yapacaklarına inandığını belirtti.

Genç hekimleri bugünlere hazırlayan tüm öğretim üyelerine, idari personele ve en büyük destekçileri olan ailelere teşekkür eden Aslan, tüm mezunları tebrik ederek meslek hayatlarında başarı, sağlık ve esenlik diledi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, konuşmasında uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından öğrencilerin büyük bir emeğin karşılığını alarak hekimlik mesleğine uğurlandığını belirterek, bu sürecin kendileri için gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Sevgili genç hekimlerin artık yalnızca bir öğrencilik dönemini geride bırakmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunacak, büyük sorumluluk gerektiren kutsal bir mesleğe adım attıklarını vurgulayan Kibar, bu süreçte edinilen bilgi, beceri ve değerlerin meslek hayatı boyunca rehber olacağını söyledi.

Hekimliğin yalnızca bilgi değil, aynı zamanda vicdan, merhamet ve insan sevgisi gerektiren özel bir meslek olduğuna dikkat çeken Kibar, mezunların bu bilinçle görev yapacaklarına inandığını ifade etti. Üniversite olarak öğrencileri yalnızca mesleki açıdan değil, etik değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Kibar, süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personele ile ailelere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, konuşmasını "Tüm mezunlarımızı tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Yolunuz açık olsun" sözleriyle tamamladı.

Mezuniyet törenlerinde gurur ve heyecan bir aradaydı

Manisa CBÜ, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet programları kapsamında farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında düzenlenen törenlerle binlerce öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadı. Ahmetli, Salihli, Saruhanlı ve Demirci'de gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinde öğrenciler, aileleri ve akademik kadrolar büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı.

Ahmetli Meslek Yüksekokulunda düzenlenen törende öğrenciler yıllar süren emeklerinin karşılığını alarak mezuniyet sevinci yaşarken, Salihli Meslek Yüksekokulu ile Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları ortak törende yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Saruhanlı Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen mezuniyet programında öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutlarken, Demirci'de Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri de düzenlenen törenle uğurlandı. Törenlerde üniversite yöneticileri, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrencilerin aileleri bir araya gelerek mezunların sevincine ortak oldu. Yapılan konuşmalarda mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların kapısını aralayan önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken, öğrencilerin ülkeye ve topluma değer katacak bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekildi.

Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edilirken, mezunlar diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadı. Programlar, geleneksel kep atma seremonisi ve toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin artık meslek hayatına adım atarak ülkeye hizmet edecek bireyler haline geldiğini belirterek, gençlerin sahip oldukları bilgi ve donanımla gelecekte önemli görevler üstleneceklerine inandığını söyledi. Eğitimin toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Özkan, üniversitelerin nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında kritik bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Vali Özkan, hayat yolculuklarında başarı, sağlık ve mutluluk dileyerek, emeği geçen akademik kadroya ve ailelere teşekkür etti.

Fakülteyi birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ile devam eden program dereceye girenlere başarı belgesi verilmesi, tüm mezunlarının mezuniyet belgesini almasının ardından mezun Hipokrat andı okunması ve kep atma ile sona erdi.

Geleceğin spor uzmanları mezun oldu

Manisa CBÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 31. dönem mezunları, Şehzadeler Yerleşkesinde düzenlenen törenle meslek hayatına uğurlandı.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kadir Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Ev, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Taş, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Seren Gülşen Gürgen, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emriye Ay, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, akademik ve idari personel, davetliler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Programda ilk olarak fakülte birincileri Özkan Kalman ve Sudenaz Serdaroğlu mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kadir Yıldız yaptığı konuşmada büyük bir emek, sabır ve gayretin karşılığının taçlandığı anlamlı bir mezuniyet töreninde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Fakültemizin 31. dönem mezunlarını uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler burada geçirdiğiniz yıllar boyunca yalnızca akademik bilgi edinmediniz; aynı zamanda disiplin, azim, takım ruhu ve sorumluluk bilinci kazandınız. Bu değerler, meslek hayatınız boyunca sizlere yol gösterici olacaktır. Sizlerin, Spor Bilimleri alanında ülkemize katkı sunacak donanımlı bireyler olarak yetişmiş olmanız bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, her daim destek olan kıymetli ailelerinize teşekkür ediyorum. Tüm mezunlarımızı tebrik ediyor, hayat yolculuğunuzda sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, konuşmasında öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olduklarını ifade ederek, uzun ve emek dolu bir eğitim sürecinin ardından mezuniyetin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Öğrencilerin elde ettikleri bilgi ve birikimle meslek hayatına güçlü bir başlangıç yapacaklarına inandığını vurgulayan Ay, tüm mezunları tebrik ederek başarılar diledi.

Bayrak Devir Teslim Töreni ile devam eden program, fakülte birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması, dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdim edilmesi ve tüm mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi. - MANİSA