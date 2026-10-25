Manisa Demirci'de jandarma 3 KPSS adayını 1 dakika kala sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Manisa Demirci'de jandarma 3 KPSS adayını 1 dakika kala sınava yetiştirdi

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Manisa Demirci\'de jandarma 3 KPSS adayını 1 dakika kala sınava yetiştirdi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde KPSS Ortaöğretim oturumuna gitmek üzere yola çıkan 3 adayın aracının lastiği patladı. Jandarma ekipleri adayları devriye aracıyla sınavın başlamasına 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'ne ulaştırarak sınava yetiştirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılmak için yola çıkan ve araçlarının lastiği patlayan 3 aday, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kapıların kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesinde 5 ayrı sınav merkezinde yaklaşık bin 900 adayın katılımıyla KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleştirildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sınav öncesinde okulları ziyaret ederek adaylara moral verdi.

Sınav öncesinde Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; adayların yaşayabileceği adres karıştırma, geç kalma veya belge unutma gibi mağduriyetlere karşı teyakkuza geçerek okul çevrelerinde devriye araçlarıyla hazır bekletildi.

Sınav saatine az bir süre kala, adayları taşıyan bir otomobilin yolda lastiği patladı. Adayların sınavı kaçırma tehlikesi üzerine Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vakit kaybetmeksizin bölgeye yönlendirildi. Adayları hızla devriye aracına alan jandarma ekipleri zamana karşı adeta yarış başlattı.

Sınavın başlamasına yalnızca 1 dakika kala Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi önüne getirilen 3 aday, ekiplerin yardımıyla sınav salonuna yönlendirilerek KPSS Ortaöğretim oturumuna katıldı.

Öte yandan ilçe merkezinde bazı adayların da sınav binalarına son dakikalarda ticari taksilerle yetişmeye çalıştığı gözlendi.

Sınav maratonu öncesinde sınav merkezlerini ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, sınava girecek adaylarla sohbet ederek başarı temennisinde bulundu. Okul çevrelerinde bekleyen ailelerle de bir araya gelen Başkan Kara, adaylara moral verdi.

Kaynak: İHA
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