Eğitim

MEB'den Arama Kurtarma Ekiplerine Eğitim

09.08.2025 13:00
MEB, Arama ve Kurtarma Birimi ekiplerine uygulamalı eğitim ve donatım sürecini başlattı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerine yönelik uygulamalı eğitim ve donatım süreci başladı.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Dünya Bankası destekli 'Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalarla, afetlere dirençli ve güvenli eğitim ortamları oluşturma yönünde adım atıldı. Çalışmanın ikinci aşamasında, MEB AKUB ekiplerine yönelik kapsamlı donatım ve uygulamalı eğitim süreci, Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde (ETKİM) gerçekleştirildi. 'MEB AKUB Makine ve Teçhizat Eğitimi' kapsamında, sahada kullanılacak ekipmanların doğru ve etkin biçimde kullanımı uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitimlerle ekiplerin yalnızca teorik değil, aynı zamanda operasyonel düzeyde müdahale yeterliliği de geliştirildi. Eğitimde kullanılan bazı ekipmanlar arasında, enkaz altındaki canlılara hızlı erişim sağlayan görüntülü arama cihazı, yaralıların güvenli taşınmasını sağlayan omurga tahtası (baş sabitleyici dahil), kapalı alanlara güvenli giriş için kullanılan holigan aleti ve gece koşullarında arama-kurtarma müdahalelerini kolaylaştıran teleskobik aydınlatma seti, kırıcı ve deliciler gibi çok sayıda teçhizat yer alıyor. Eğitim süreciyle görev ve tatbikatlara katılım sağlayacak donanımlı ekiplerin oluşması hedefleniyor. Bu süreçle birlikte AFAD koordinasyonunda yürütülen akreditasyon sistemi kapsamında 30 ildeki MEB AKUB ekiplerinin yetkilendirilmesi ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda daha etkin görev alması hedefleniyor.

1500 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Çalışmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Mersin ve İzmir'de uygulanan ' İklim Değişikliği, Afet ve İlk Yardım' temalı eğitim programı ile toplam 1500 öğrenciye ulaşıldı. Etkileşimli sunumlar ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla öğrenciler, iklim değişikliği, afet öncesi-sırası-sonrası doğru davranışlar ve ilk yardım bilgileri konusunda bilinçlendirildi. Bu eğitimlerle öğrencilerin çevre bilinci gelişmiş, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmış ve afetlere karşı hazırlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, İklim Değişikliği, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
