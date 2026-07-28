Niğde\'de meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimle iş hayatına hazırlanıyor

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarıyla iş hayatına hazırlanıyor.

Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 7 farklı alanda eğitim gören öğrenciler, lise diplomasının yanı sıra ustalık ve iş yeri açma belgesi almaya hak kazanıyor. Alan şefleri ve öğretmenlerin gözetiminde metal, mobilya, makine, elektrik-elektronik, yenilenebilir enerji, bilişim ve motorlu araçlar teknolojileri atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, üretimin her aşamasını uygulamalı olarak öğreniyor. Atölyelerde yürütülen çalışmalar sayesinde el becerilerini geliştiren öğrenciler, bir yandan meslek sahibi olmaya hazırlanırken, diğer yandan üretime dahil oluyor. Öğrenciler, eğitim sürecinde kullandıkları makine, ekipman ve güncel teknolojiler sayesinde sektörün beklentilerine uygun bilgi ve tecrübe kazanıyor.

"Okulumuzda üç farklı eğitim türü uygulanıyor"

Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar, okulun 1944 yılından bu yana Niğde'de mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, okulda üç farklı eğitim türünün uygulandığını söyledi. 7 alanda eğitim verdiklerini ifade eden İşbaşar, "Anadolu Meslek Programımızda elektrik-elektronik teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz meslek derslerinin yanında kültür ve akademik derslerini de alarak geleceğe hazırlanıyor" dedi.

Okuldaki ikinci eğitim türünün Anadolu Teknik Programı olduğunu aktaran İşbaşar, bu programa merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul edildiğini belirterek, Anadolu Teknik Programı'nda makine teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri olmak üzere üç alanda eğitim verildiğini dile getirdi. İşbaşar, "Bu alanlara öğrencilerimiz sınavla geliyor. Anadolu Teknik Programı'nda üniversite eğitimine yönelik bir müfredat uygulanıyor. Öğrencilerimiz meslek derslerinin yanında yoğun şekilde akademik dersler de görüyor. Mezunlarımızın önemli bir kısmı üniversitelere yerleşerek eğitimlerine devam ediyor. Üniversite eğitiminin ardından kamu kurumlarında ve özel sektörde görev alan çok sayıda mezunumuz bulunuyor" dedi.

"Öğrencilerimiz iş ortamını yakından tanıyor"

Okuldaki üçüncü eğitim modelinin Mesleki Eğitim Merkezi Programı olduğunu ifade eden İşbaşar, eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi olarak bilinen programın doğrudan iş dünyasına yönelik olduğunu söyledi. Bu programda öğrencilerin haftanın bir günü okulda teorik eğitim, dört günü ise işletmelerde uygulamalı eğitim aldığını dile getiren İşbaşar, "Öğrencilerimiz işletmelerde usta öğreticilerin yanında eğitim görürken öğretmenlerimiz tarafından da düzenli olarak takip ediliyor. Bu model daha çok piyasaya ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim türüdür. Öğrencilerimiz iş ortamını yakından tanıyor, üretim süreçlerini öğreniyor ve mezun olmadan iş tecrübesi kazanıyor" diye konuştu.

50 dönümlük kampüste eğitim

Yaklaşık 50 dönümlük bir kampüste eğitim verdiklerini belirten İşbaşar, okul bünyesinde öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği geniş atölyelerin yanı sıra pansiyonun da bulunduğunu kaydederek, "Çocuklarımız oldukça memnun. Öğrencilerimizin hem eğitim aldıkları dönemdeki hem de mezuniyet sonrasındaki süreçlerini yakından izliyoruz. İşletmelerde gerçekleştirdiğimiz anketlerle öğrencilerimizin ve işletme temsilcilerinin okulumuza yönelik memnuniyetlerini düzenli olarak ölçüyoruz. Aldığımız geri dönüşlere göre çalışmalarımızı geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel teknolojiler projelerle okula taşınıyor

Mesleki eğitimin teknolojik gelişmelere göre sürekli yenilenmesi gerektiğine işaret eden İşbaşar, yürüttükleri projelerle çağın gerektirdiği teknolojileri öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Atölyelerde kullanılan cihaz ve ekipmanların sektörle uyumlu olmasına önem verdiklerini vurgulayan İşbaşar, öğrencilerin mezun olduklarında iş yerlerinde karşılaşacakları üretim sistemlerini okul sıralarında tanıdıklarını kaydetti. Meslek lisesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasında birçok önemli hakka sahip olduğunu belirten İşbaşar, öğrencilerin lise diploması alarak üniversite sınavına girme hakkı kazandığını, aynı zamanda eğitim gördükleri alanlarda ustalık ve iş yeri açma belgesi alabildiğini aktardı.

"Ara eleman değil, aranan insan oldular"

Meslek liselerine yönelik geçmiş yıllarda oluşan olumsuz algının değiştiğini ifade eden İşbaşar, nitelikli meslek lisesi mezunlarının kamu kurumları ve özel sektör tarafından yoğun şekilde talep edildiğini belirterek, "Önceki yıllarda 'ara eleman' şeklinde bir tanımlama vardı. Artık bizim öğrencilerimiz aranan eleman, hatta aranan insanlar haline geldi. Ben kamu kurumlarına, özel sektöre veya esnaflarımızın yanına gittiğimde birçok yerde mezunlarımızla karşılaşıyorum ve onlarla gurur duyuyorum" dedi.