Öğrenciler Kostüm Tasarlayıp Kiralıyor - Son Dakika
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Eğitim

Öğrenciler Kostüm Tasarlayıp Kiralıyor

Öğrenciler Kostüm Tasarlayıp Kiralıyor

İzmir'deki lisede öğrenciler, masal ve çizgi film kostümleri tasarlayıp, kiralayarak gelir elde ediyor.

20.04.2025 10:59
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İZMİR'deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri öğrencileri, çizgi film ve masal kahramanı kostümleri tasarlayıp, üretmeye başladı. Bu sayede el becerilerini geliştiren öğrencilerin diktikleri kostümleri kiralayarak para da kazandıklarını söyleyen Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Kamile Şaşmaz, "Bu kostümleri kiralayarak hem okulumuza hem de öğrencilerimize destek sağlamış oluyoruz" dedi.

Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Moda Tasarım Teknolojileri öğrencileri, yöresel kıyafetler ile masal ve çizgi film kahramanı kostümleri üretme kararı aldı. Çeşit çeşit kıyafet tasarlayan öğrenciler, bunları kiralayarak para kazanmaya başladı. Ayrıca öğrencilerin diktiği bu kostümler, okulda düzenlenen etkinliklerde kullanılıyor. Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Kamile Şaşmaz, dersleri fırsata çevirdiklerini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürü, okul müdürü ve çocuk gelişimi öğretmenlerimizin desteği ile kostüm tasarlayıp üretmeye başladık. Sektörde böyle bir açık olduğunu da fark ettik. Bunun hem öğrenciler hem de bizim için de bir fırsat olduğunu düşündük" dedi.

'EĞLENEREK ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR'

Özel kıyafetler olduğu için kıyafetlerin dikimi aşamasında farklı üretim teknikleri gerektirdiğini söyleyen Şaşmaz, "Yöresel kostümler, masal kahramanları, çizgi film karakterleri ile ilgili araştırma yaptık ve en popüler olanları çocuklarımız ile birlikte ürettik. Yaptığımız iş çocuklara katma değer sağladı. Eğlenerek üretmenin ve maddi kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşadılar. Şimdi bu kostümleri kiralayarak hem okulumuza hem de öğrencilerimize destek sağlamış oluyoruz. Çocuklar da bu işin içinde olmaktan çok mutluluk duyuyorlar. Özellikle küçük çocukların diktikleri kostümleri giydiklerini görünce hoşlarına gidiyor. Okulumuzda ya da başka okullarda zaman zaman düzenlenen tiyatrolarda sergilediğimiz kıyafetleri kullanıyoruz. Televizyonda gördükleri kahramanları canlı görmek, dokunmak ve eteklerinde koşturmak onların da çok hoşuna gidiyor. Bu da bizim en büyük enerji kaynağımız" diye konuştu.

'ÜRETİKLERİMİ AİLEM GÖRÜNCE ÇOK BEĞENİYOR'

10'uncu sınıf öğrencisi Meryem Bilgin (16), "Ürettiğim şeyleri kendim de denemek, dokunmak çok hoşuma gidiyor. Önce dikip daha sonra kullanıyorum. Bu öz güvenimi yerine getiriyor. Ürettiklerimi ailem görünce çok beğeniyor. Bu kostümler sıradan olmadığı için de eğlenerek dikiyoruz. Diktiğimiz kıyafetleri zaman zaman giyip etkinlikler yapmak hem çok heyecanlı hem de mutluluk verici. Hem öğreniyorum hem de harçlık kazanıyorum" dedi.

'HARÇLIKLARIMIZI BU KIYAFETLERDEN KAZANIYORUZ'

Öğrencilerden Sude Naz Bayındır (16) ise "Hem emek sarf ediyoruz hem de üretmeyi öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin desteği ve güveni sayesinde bu işin üstesinden geliyoruz. İşimiz biraz sorumluluk gerektiriyor" diye konuştu.

Deniz Can Türk (16) de "Kostümleri kendimiz dikip, denemek bizim için çok eğlenceli. Diktiğimiz tasarımlara talep gelince, 'Biz yaptık ve başkaları giyiyor' düşüncesiyle hem gururlanıyoruz hem de ortaya güzel bir iş çıkardığımızı hissedip mutlu oluyoruz. Harçlıklarımızı da bu kıyafetlerden kazanıyoruz. Yaptığımız tasarımların kullanıldığını görmek ve bunun bir karşılığı olduğunu bilmek beni hem heveslendiriyor hem de umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Öğrenciler Kostüm Tasarlayıp Kiralıyor - Son Dakika

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