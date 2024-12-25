Öğretmen maaşları gecikti, Bakan Tekin'den açıklama geldi - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen maaşları gecikti, Bakan Tekin'den açıklama geldi

Öğretmen maaşları gecikti, Bakan Tekin\'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geciken usta öğretici ve ücretli öğretmen ödemelerinin ne zaman yatırılacağını açıkladı. Ödemelere ilişkin problemin çözüldüğünü söyleyen Tekin, ''Bugün veya yarın hepsi ücretlerini alacak'' dedi.

25.12.2024 18:54
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geciken ücretteki öğretmen ödemelerine ilişkin AKP grup toplantısından önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Usta öğretici ve ücretli öğretmenlerle ilgili prosedürümüz şöyle işler; biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız" diyen Tekin, "Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen bizim için tanımlanan limitin üzerine çıktığımız olur. Yani yıl içerisinde yaklaşık diyelim ki biz 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı, bütçede bize tanımlanan sınırın üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı bizim taleplerimizi karşılar. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüştür. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini alacak" ifadelerini kullandı.

MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Mülakatlara ilişkin de konuşan Tekin, "Bir arkadaşımız 'Bana mülakatta haksızlık yapıldı' diyorsa mağdur edilmiştir. Bu durumda olan arkadaşlarımızın itiraz süreçlerini değerlendirmesini istiyoruz. Onun dışında başka nasıl bir mağduriyet olabilir bilemiyorum?" dedi.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşleri ile ilgili takvimi, sürekli takip ettiklerini belirten Tekin, "Suriye'deki eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak ise biz oradaki yetkili makamlarla Dışişleri Bakanlığımız üzerinden irtibat kurarak, bizden talep edecekleri destekleri, program oluşturma, öğretmen yetiştirme, kitap, yayın ve benzeri yapmakta üzerimize düşen sorumluluklar ne olursa Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde biz bu süreci yürütürüz. Geçtiğimiz haftadaki rakamlara göre 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Onlardan ne kadarının döneceğini, dönme planı yaptığını İçişleri Bakanlığı bize valilikler üzerinden bilgi aktarıyor. Biz de gerekli tedbirleri alıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen maaşları gecikti, Bakan Tekin'den açıklama geldi - Son Dakika

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