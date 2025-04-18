Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Geniş Video İzle

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, "Doğal Olan Normal Doğum" sempozyumunu protesto ederek salonu terk etti. Hatırlanacağı üzere Sivassporlu futbolcular Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmış ve gelişme yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

18.04.2025 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Doğal Doğum Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

ÖĞRENCİLER SALONU TERK ETTİ

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, davet edildi. Öğrenciler, Topçu sözlerine başlar başlamaz salonu terk etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, sempozyuma ilişkin paylaşım yaparken öğrencilerin salonu terk etmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Net Globa Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi seremoniye Sivassporlu futbolcular 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıktı. Pankart büyük bir tepkiye neden oldu.

Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Normal Doğum, Fenerbahçe, Sivasspor, 3-sayfa, Manisa, Eğitim, Sağlık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Demirci:
    Ne öğrencisi, yıllardır bu memlekette spytarı yetiştiriyorlar, vatana millete faydalı bir eğitim, bir sistem, bir çaba varmı? Al birini vur ötekine. 97 67 Yanıtla
  • Hakan1421:
    şimdi kişilerin işine ne nasıl geliyorsa o şekilde açıklama mı yapılsın, gerçek bir tanedir sağlıklı olan normal doğum dur bu gerçek değişmez, başka bir sağlık problemi olan zaten doktorun teşhisine göre en uygun olanı yapıyor 85 27 Yanıtla
  • 151845:
    bunlar normal tohum deil demekki normal doğuma karşı çıkıyorlar 51 27 Yanıtla
  • 00260509is.:
    Bırakın kadınlar nasıl isterse öyle doğursun. Size ne, bize ne. 22 14 Yanıtla
  • myaman03:
    Böyle konular branş derslerinde sınıflarda öğrenciler ve hocalariyla konuşulur. Gereken şartlar ne ise ona göre karar verilir. Bunlar hekimlerin bileceği konular insanların eli boş herhalde durmadan öğrenciye laf etsin yorum yapsın. 12 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:13:42. #7.12#
SON DAKİKA: Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement