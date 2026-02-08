Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak - Son Dakika
Eğitim

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete\'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
08.02.2026 12:58
YÖK'ün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle üniversite öğrencilerinin staj süreleri uzatılıyor. Yeni düzenlemeye göre staj süreleri 20-30 günden "en az bir döneme" çıkarılacak. Uygulama ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin iş hayatına daha güçlü hazırlanmasını amaçlayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte ön lisans ve lisans programlarında uygulamalı eğitim ve staj süreleri uzatılıyor. Üniversite öğrencileri artık en az bir dönem staj yapacak. Uygulama ilk olarak 7 pilot ilde başlayacak.

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

ÜNİVERSİTE STAJINDA SÜRE UZUYOR

Düzenlemeye göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj seçenekleri uygulanacak. 4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek. Böylece öğrenciler, eğitimlerinin daha uzun bir bölümünü doğrudan iş ortamında geçirecek.

"İŞ HAYATIYLA BAĞ GÜÇLENECEK"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamalı eğitimde köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirtti. Özvar, "Yükseköğretimde 20-30 günlük verimliliği sınırlı stajların yerine, ön lisans ve lisans programlarında bir veya iki sömestir sürecek işyeri temelli uygulamalı eğitim modelini hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimiz akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenecek ve mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak" dedi.

Özvar, bu sayede öğrencilerin doğrudan iş deneyimi kazanacağını, mezunların donanım ve üretkenliğinin artacağını ve istihdama geçiş süresinin kısalacağını ifade etti.

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

UYGULAMA 7 İLDE BAŞLAYACAK

Yeni model ilk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da pilot olarak uygulanacak. YÖK, uygulamayı kısa süre içinde tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor.

Özvar şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerin işyeri sözleşmelerine ilişkin kalite kriterlerini de açıkça belirledik. Öğrencilerin işletmelerde edineceği öğrenme kazanımları, üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususların sözleşmelerde yer almasını zorunlu hâle getirdik. Uygulamanın planlı ve etkin şekilde yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulumuz ve üniversitelerimizde koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturduk.

Amacımız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, üretkenliği ve istihdamı önceleyen yeni bir yükseköğretim anlayışını kalıcı hâle getirmektir."

Son Dakika Eğitim Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

