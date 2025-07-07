Yapay Zeka Tercih Sürecinde Dikkat!

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Uluşar, üniversite tercih dönemine giren öğrencilerin yapay zekaya ilgisinin arttığını belirtti. Prof. Dr. Uluşar, "Yapay zeka sistemleri çok kolay erişilebilir hale geldi. Ancak yapay zeka modelleri geniş veri tabanlarına dayansa da bilgiler zaman zaman hatalı olabiliyor. O nedenle yapay zekayı rehber olarak kullanabilirler ama nihai karar gerçek, güncel ve doğrulanmış bilgilerle verilmelidir" dedi.

Üniversite sınavının ardından öğrencilerin tercih dönemi telaşı yaklaştı. Modernleşen ve gelişen teknoloji ile birlikte gençler, hayatının her alanına yapay zekayı eklerken; tercih dönemine yansımaları da görülmeye başladı. AÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Uluşar, yapay zekanın özellikle tercih döneminde öğrenciler tarafından yoğun kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Uluşar, "Yapay zeka sistemleri çok kolay erişilebilir hale geldi. Cep telefonlarımızdan birkaç saniyede ulaşabiliyor, sorularımızı rahatlıkla yöneltebiliyoruz. Öğrenciler fikir almak, karşılaştırma yapmak ve analiz için bu sistemleri tercih ediyor" dedi.

'DOĞRULUĞU SORGULANMALI'

Yapay zekanın bazı avantajları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uluşar, "Kişisel duruma göre çok hızlı ön liste hazırlayabiliyor. Alternatifleri gösteriyor. Ancak yapay zeka modelleri geniş veri tabanlarına dayansa da bilgiler zaman zaman hatalı olabiliyor. Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüzde 100 İngilizce eğitim veriyor. Ancak yapay zekaya 'Bu program Türkçe mi, İngilizce mi' diye sorduğunuzda, 'Türkçe' cevabı verebiliyor. Eğer kullanıcı, ilk cevabı doğru kabul ederse, tercih listesi de buna göre hatalı oluşabilir. Bu nedenle verilen bilgilerin, üniversitelerin resmi web siteleri ve YÖK Atlas gibi kaynaklarla mutlaka teyit edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'YANLIŞ BİLGİ CİDDİ HATA DOĞURABİLİR'

Yapay zekanın kişisel tercihlere dair detayları yeterince değerlendiremeyeceğine dikkati çeken Prof. Dr. Uluşar, "Örneğin bir öğrenci, denize yakın şehirleri tercih etmek istiyor olabilir ama bu bilgiyi paylaşmazsa yapay zeka Ankara gibi şehirleri de uygun görebilir. Ayrıca sistemlerin değerlendirebileceği metin boyutlarının sınırı var. Tüm bilgileri değil, belirli bir kısmı analiz ediyor" dedi. Yapay zekadan alınan bilgilerin yüzde 100 doğru kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uluşar, "Eğer kullanıcı, yapay zekadan aldığı ilk bilgiyi sorgulamadan doğru kabul ederse, bu ciddi hatalara yol açabilir. Yapay zekanın verdiği bilgiyi sorgulamak, kaynağını istemek, tekrar teyit etmek çok önemli. Gelişmiş modeller artık web taraması yapabiliyor ama yine de kullanıcı bunu talep etmeli" diye konuştu.

'BİLGİ TEYİT EDİLMELİ'

Prof. Dr. Ümit Uluşar, yapay zeka kullanımının yanında geleneksel bilgi kaynaklarının da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayıp, öğrencilere öneride bulundu. Prof. Dr. Uluşar, "Tercih etmeyi düşündükleri bölümlerin web sitelerine girmeli, akademik kadroyu incelemeliler. YÖK Atlas'tan verileri kontrol etmeli, mümkünse ilgili üniversiteye gidip ortamı gözlemlemeliler. Mezunların görüşleri, sosyal medya hesapları, blog yazıları gibi ek kaynaklar da incelenebilir. Bu tercihler hayatlarını doğrudan etkileyecek. O nedenle yapay zekayı rehber olarak kullanabilirler ama nihai karar gerçek, güncel ve doğrulanmış bilgilerle verilmelidir" dedi.