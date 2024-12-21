Yeni atama kararları belli oldu, 14 üniversitenin rektörü değişti - Son Dakika
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Eğitim

Yeni atama kararları belli oldu, 14 üniversitenin rektörü değişti

Yeni atama kararları belli oldu, 14 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile birlikte 14 üniversiteye yeni rektör atandı.

21.12.2024 00:25
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları belli oldu. Karar ile birlikte 14 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçildi. Ayrıca 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alındı ve üyeliklere Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

14 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Karar ile birlikte, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avraysa Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Arıöz, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeni atama kararları belli oldu, 14 üniversitenin rektörü değişti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Ne Atamalar Biter Ne De Kayyumlar 2 4 Yanıtla
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