10. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

10. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi

10. Dünya Helal Zirvesi\'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde farklı ülkelerle düzenlenen iş forumlarıyla ülkelerarası iş fırsatları ele alındı.

29.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde farklı ülkelerle düzenlenen iş forumlarıyla ülkelerarası iş fırsatları ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinlik kapsamında DEİK Türkiye- Filistin İş Forumu düzenlendi.

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Mücahit, forumdaki konuşmasına Türkiye'yi örnek göstererek başladı.

Gazze'de savaşın vahşi şekilde devam ettiğini anımsatan Mücahit, "Yahudiler Nazilerden şikayet ediyorlar, ama bugün yaptıkları Nazilerden daha kötü. Hastaneler bombalanıyor, çocuklar ölüyor. Türkiye ekonomik işbirliği konusunda Filistin'e an fazla destek veren ülke. En cesur ülke Türkiye oldu. Arap kardeşlerimizden daha fazla destekte bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı İsrail ile ticaretin kesilmesi kararı işgalcileri çok rahatsız etti. Türkiye'den İsrail'e 9 milyar dolarlık bir ihracat vardı ve bunu kestiler. Bu zararı göze aldılar. Umarım Allah Türkiye'ye bunun çok daha fazlasını verir. Tüm Arap coğrafyasına sesleniyoruz, Türkiye gibi davranın." diye konuştu.

Mücahit, Filistin'in Türkiye'den aldığı ürün miktarının 4 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamın artması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"İki ülkenin ticari ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz"

DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim de Türkiye ile Filistin'in hem kültürel hem de tarihi olarak önemli ilişkileri olan iki ülke olduğunu anlattı.

Kerim, Türk ürünlerinin Filistin'de oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Filistin'in tüketimine bakıldığında Türkiye ürünleri toplam tüketimde en fazla kullanılan ürün olarak öne çıkıyor. İki ülkenin ticari ilişkilerini artırmayı hedefliyoruz. Filistin ve Gazze'de yaşananları kabul etmemiz mümkün değil. En son rakamlara bakılırsa 44 bin 331 şehidimiz var. Yaralıların sayısı 105 binden fazla. Hala yıkım ve katliam devam ediyor. Buna rağmen bütün dünya sessizliğini koruyor. Umarım bu son olur ve katliam biter. Gazze'de 80 bin insan kaldı, çoğu göç etmek zorunda kaldı. Bu zor günlerde kardeşlerimizi unutmamamız gerekiyor. Türkiye ile Filistin bir ülke diyebiliriz. İki halk birbirini çok seviyor ve değer veriyor. Bu fuarda 35 Filistinli şirket bulunuyor. Filistinli şirketlere ilgi var, işbirliklerinden oldukça memnunlar."

Filistin'e yatırım çağrısı

Filistin Ankara Büyükelçiliği Müşaviri Rana Ebu Sayba ise Filistin ile tarihi ilişkilerin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tutumunun Filistin davasına karşı çok doğru olduğunu ve bunu yapan az ülke bulunduğunu vurgulayan Sayba, "Filistin halkının mazlum olduğuna inanıyor ve bunun çözümü için destek olmaya devam ediyor. Türkiye Filistin'e kazanç olarak bakmıyor. Türkiye burada büyük bir duruş sergiliyor. İsrail ile tüm ticari ilişkilerini kesmesi bile çok önemli bir adım. Filistin, bir soykırıma maruz kalıyor. Biz dünyaya şunu söylüyoruz. Filistin büyüyecek, devam edecek ve vazgeçmeyecek. Bir ağaç gibi düşünün, köklerimiz çok derinde. Filistin halkı köklü geçmişiyle vazgeçmeyecek. Biz ya kalacağız ya öleceğiz. Filistin'e yatırım yapmak isteyenler için destekler sunuyoruz. Şirketlerin daha rahat çalışmaları için teşviklerimiz var. Gazze'de yeni bir sanayi bölgesi inşa edeceğiz. Gazze geçmişten daha iyi olacak. Allah'a olan inancımız gibi, Filistin'in yeniden büyüyeceğine inanıyoruz." dedi.

Filistin'in savaşa rağmen yatırıma müsait olduğuna dikkati çeken Sayba, Filistin'de sağlam bir finans sisteminin olduğunu ve bu konuda herhangi bir sıkıntının bulunmadığının altını çizdi.

Sayba, Filistin'de ticaret yapmak isteyenlere kolaylıklar sunduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş ve yatırım fırsatları sunuyoruz. Tarım, enerji, turizm alanlarında imkanlarımız var. Türkiye ile Filistin arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması var. İki ülke arasında hurma ticareti var. Hurma kotası 5 bin tondu, bunu 7 bin tona çıkaracağız. Filistinli çiftçiler çok zor durumda, bu karar onlar için çok iyi olacak. Sadece hurma değil, Filistin'den Türkiye'ye tarım ürünü satışı hızlanacak. Türkiye hükümetine sonuna kadar teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını sonuna kadar açtılar. Bizler Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye'yi direnişin bir parçası olarak görüyoruz."

Filistin Ticaret Merkezi İcra Direktörü Rava Cabr ise Filistin ihracatını desteklemek amacıyla kurulan Merkezin 25 yıldır Filistin ürünlerinin tüm dünyaya pazarlanması için desteklerde bulunduğunu anlattı.

Şirketlere ithalat ve ihracat konularında desteklerde bulunduklarını bildiren Cabr, "Merkez ofisimiz Gazze'de yer alıyor. Bu zor şartlara rağmen Filistinli işadamları ticaret yapmaya devam ediyor. Bu oldukça zor ama Filistin için bunu yapıyoruz. Filistin iş dünyası hala ayakta, bunu yapmak zorundalar. Çünkü ülkemize destek olmak zorundayız. Filistinli şirketlerin gelişimi için destekler sağlıyoruz. Filistinli şirketler her zaman ayakta ve güçlü kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Filistin, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
01:14 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 21:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: 10. Dünya Helal Zirvesi'nde DEİK Türkiye-Filistin İş Forumu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.