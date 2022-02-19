1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu: (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Çanakkale'ye her geldiklerinde hilali yere düşürmemek için Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aslanların, aziz şehitlerin manevi huzuruna da çıktıklarını belirterek "Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıklarıyla tüm dünyaya, Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti, Çanakkale'nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak." diye konuştu.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçip tarihi anlara tanıklık ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yatırım bedeli 2 Milyar 545 milyon avro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser ile buluşturuyoruz."

"Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."

İki çelik kule arasındaki köprünün, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamlanınca, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir." dedi.

"Köprüde kullanılan betonla 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir"

Karaismailoğlu, konuşmasında köprüyle ilgili şu bilgilere de yer verdi:

"Köprümüzün ana kablosunda kullanılan 162 bin kilometrelik toplam tel uzunluğu ile dünyanın çevresi 4 kez dönülebilmektedir. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğündedir. Köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet daire, yani 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabilir. Köprüde kullanılan 177 bin ton çelik ile 177 bin adet binek otomobil üretilebilmektedir. Ayrıca, köprü kulelerinin üst bağ kirişinin yerleştirilmesi esnasında 155 ton ağırlık ve 318 metre yükseklik parametreleri baz alındığında dünyada yapılan en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Yani 1915 Çanakkale Köprüsü 'en'lerin projesidir. Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak ve ülkemizin simge yapılarından biri olacaktır."

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 2 betonarme viyadük, 6 hidrolik köprüsü, 6 alt geçit köprüsü, 43 üst geçit, 40 alt geçit ve 236 adet menfez inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu ve biri ana kontrol merkezi ve bakım işletme merkezi olmak üzere 2 adet bakım işletme merkezinde de çalışmaları bitirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 adet fidan diktiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca, trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2 bin 557 adet aydınlatma direği, 6 bin 360 metrekare düşey levha montajı, 167 bin metrekare yatay işaretleme, 411 kilometre otokorkuluk, 196 kilometre tel çit ve 17,5 kilometre uzunluğunda yaya otokorkuluk montajı gerçekleştirdik. Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında da 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı tesis ettik."

(Sürecek)