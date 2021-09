1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 4 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracın aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracığıyla Amerika'ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika'dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve yaklaşık maliyetinin 12 bin 500 dolar olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti. Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi. Çınar, makine mühendisi kardeşinin ürettiği jantlardan bir kısmını posta yoluyla Amerika'ya yolladı ve istedikleri zaman kendilerine ihracat yapabileceğini söyledi.

Aradan bir zaman geçtikten sonra Amerika'dan kendisinin tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti.

"ARABAYI GÖRDÜĞÜMDE ÇOK HEYECANLANDIM"

4 yıl önce arabayı gördüğünde çok heyecanlandığını ve hemen almak istediğini anlatan oto lastik tamircisi Mahmut Çınar, "Bundan yaklaşık 4 yıl önce arkadaşım eski arabaya olan merakımı bildiği için telefon açtılar 'abi tam senlik bir şey bulduk' diye. Aldık, sonra kullanmaya çıktık, 80 kilometreye geldiğinde arabada bir sarsıntı hissettim, araba yatıyor, muhtemelen lastiğinin tabanları bozulmuştur dedim. Söktük, lastikler sağlamdı, jantın bir tanesinde deformasyon vardı. Bu jant farklı, eski bisiklet jantlarını andıran bir jant. Telli model, akort yapılarak kullanılan bir jant. Sonra Burak Amerika'yla yazıştı, birkaç gün bekledik sonra cevap geldi. Jantın takım olarak 4 adet satıldığını, Amerika'daki fiyatının 12 bin dolar olduğunu söylediler. Bize de çok pahalı geldi, kargoyla 20 bin doları bulacak. Biz tamir takımı istedik oradan, ellerinde olmadığını söylediler. Ben de o zaman sağlam çıkma bir jant verin dedim. Bunun fabrika ayarlı bir akort olduğunu sonradan akort tutmadığını ısrarla söylediler" diye konuştu.

Jantı almaktan vazgeçtiklerini ve Bayrampaşa'da makine mühendisi ve makine imalatçısı kardeşiyle konuştuğunu belirten Çınar, "Kardeşim Bayrampaşa'da makine imalatı yapıyor, makine sonuçta 'biz bunu yapmayı başarırız' dedi. Beraber söktük, kırık parçalarını analizden geçirdik. Aynılarını bire bir yaptı. Sonra biz parçaları taktık, akort ayarını yaptık. Balansını da sıfır yaptık. Yaklaşık 1 yıl oldu, birçok kez Adapazarı'na, Edirne tarafında gidip geldim" dedi.

"ARABANIN İLK SAHİBİ ULAŞTI, SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Araba için Amerika'dan kendilerine bir mail geldiğini anlatan Çınar, "Biz bu jantı ararken birkaç firmayla görüşmüştük, bizden bununla ilgili arabanın fotoğraflarını hatta şase numarasını sormuşlardı. Geçenlerde mail atmışlar. Amerika'da bu arabayı çok kısa bir süre oranın yerlisi bir adam kullanmış daha sonra satılmış. Sanırım çocukları şase numarasından o arabanın bizde olduğunu öğrenmişler ve bize mail attılar. Satmamız durumunda bu arabayı geri alıp ilk sahibinin tekrar kullanmak istediğini söyledi. Biz de şu an için düşünmediğimizi söyledik. İleri ki zamanlarda çok uçuk bir teklifte bulunurlarsa belki ama şu an için satmayacağımızı söyledik. Herhangi bir rakam aşamasına gelmedik çünkü ben kesin bir dille satmayacağımı söyledim. Şu an bu arabanın ilk sahiplerinden benim için daha önemli olduğunu söyledim. Bu araba yaklaşık 4 yıldır bende. 4 yıllık zaman içerisinde toplasanız 4 defa otoparktan çıkartmış oldum. Çok fazla kullanmıyorum. Bu arabanın bende olduğunu çok fazla bilen kişi yok. Birkaç koleksiyoner var, onların haberi var bu arabanın bende olduğunu. Ama satmayacağımı bildikleri için rakam olarak hiçbir şey konuşmadık bugüne kadar. Şundan eminim ki bugün satılık ilanı koysam aynı gün içinde birçok teklif alacağından eminim yani" ifadelerini kullandı.