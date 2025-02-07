2.1 milyar lira hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

2.1 milyar lira hesaplara yatırılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destekleme ödemeleri, hububat, lisanslı depoculuk ve kırsal kalkınma yatırımları için yapılacak.

07.02.2025 14:46  Güncelleme: 15:52
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER BİRÇOK İLİ KAPSAYACAK

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi. Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

2.1 milyar lira hesaplara yatırılacak
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2.1 milyar lira hesaplara yatırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muharrem öztürk:
    BALIKESİR LİSTEDE NEDEN YOK ? 5 1 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    kime kime kara kediye kara kedi daga kacti dag yandi bitti kül oldu 2 2 Yanıtla
  • Murat D.:
    Çiftçileri hatıladılarmı sonunda hayret. Seçim felan da yok halbuki?? 2 1 Yanıtla
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