Üye Girişi
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika

2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı

13.12.2021 11:02

Osmaniye'de oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini "Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa sundu. Otomobilin satın alınıp kullanılacak bir araç olmadığını söyleyen Yılmaz, değer bilen, hevesi olan bir insana satmak istediklerini söyledi.

Osmaniye'de 6 yıldır oto galeri işletmeciliği yapan Ali Yılmaz, 2001 model Tofaş marka otomobilini lüks otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya sürdüğü araçlarına eş değer bir fiyattan satışa çıkardı. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini " Türkiye'de nadir araçlardan" diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.

'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği 2001 model Tofaş'ı 145 bin liradan satışa çıkardı

"ARACI DÜKKANIN İÇERİSİNDEN ÇIKARMIYORUZ"

Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, "Aracım 88 bin kilometrede 2001 model doğandır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur. Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye'de nadir olan araçlardan birisidir. Biz bu işin keyifçisiyiz ama aracımı da değer bilen birisine satmak isterim. Aracın şu an değeri 145 bin liradır. Araç için telefonlarım da susmuyor. Araca talep çok görülüyor. Aracın iç etiketleri, motor etiketleri, koltuklar her şeyi 2001 yılından kalma gibi duruyor. Kesinlikle oynanmış bir araç değildir. Koltuklarında yırtık, deforme gibi şeyler kesinlikle yoktur. Aracımda nokta kadar ezik, çizik kesinlikle bulamazlar. Bu aracı keyifçisi alır. Zaten satın alınıp kullanılacak bir araç değildir. Değer bilen bu araca hevesi olan insanlar alır" diye konuştu.

'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği 2001 model Tofaş'ı 145 bin liradan satışa çıkardı
'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği 2001 model Tofaş'ı 145 bin liradan satışa çıkardı
'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği 2001 model Tofaş'ı 145 bin liradan satışa çıkardı
'Türkiye'de nadir araçlardan' dediği 2001 model Tofaş'ı 145 bin liradan satışa çıkardı
2001 model Tofaş'ı Türkiye'de nadir araçlardan ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı

Ali Yılmaz, Türkiye, Tragger, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2001 model Tofaş'ı 'Türkiye'de nadir araçlardan' ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor! 11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi 11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar 10:58 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar 10:47 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar

Son Dakika Haberleri
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
11:07 Sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi
10:59 ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
10:45 Aşılar, Türkiye'de görülen Omicron varyantına karşı etkili mi? İsrail'den can sıkıcı araştırma
10:43 Öğrenciler dikkat! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak
10:33 İddia: Türkücü Ferhat Güzel, kendisini döven sevgilisinden kaçarak karakola sığındı!
Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi         
11:09
PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler         
11:08
ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak! ORC Araştırma'nın anketi siyaset sahnesini sallayacak!         
10:59
Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı!         
10:54
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu         
08:17
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement