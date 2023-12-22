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2022'de Türkiye'nin girişimlerinin %99,7'si KOBİ'lerden oluştu - Son Dakika
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2022'de Türkiye'nin girişimlerinin %99,7'si KOBİ'lerden oluştu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2022 yılında Türkiye'nin toplam girişimlerinin %99,7'si küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) tarafından gerçekleştirildi. KOBİ'ler ayrıca istihdamın %70,6'sını, personel maliyetinin %47,5'ini, cironun %42,5'ini, üretim değerinin %36,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin %36,4'ünü oluşturdu. KOBİ'lerin en fazla faaliyet gösterdiği sektör ise ticaret sektörü oldu.

2022\'de Türkiye\'nin girişimlerinin %99,7\'si KOBİ\'lerden oluştu
22.12.2023 - 11:26,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini küçük ve orta büyüklükteki girişimlerin (KOBİ) oluşturduğunu açıkladı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin KOBİ istatistiklerini açıkladı. Buna göre; KOBİ'ler 2022 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini oluşturdu. İstihdamın yüzde 70,6'sını, personel maliyetinin yüzde 47,5'ini, cironun yüzde 42,5'ini, üretim değerinin yüzde 36,3'ünü ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 36,4'ünü oluşturdu.

KOBİ'LER EN FAZLA TİCARET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERDİ

2022 yılında KOBİ'lerin yüzde 36,1'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe, yüzde 15,2'si ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 12,2'si ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının, toplam KOBİ istihdamı içerisindeki oranı yüzde 27 oldu. Personel maliyeti için bu oran yüzde 23,4, ciroda yüzde 53,4, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 25,9 ve üretim değerinde ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki 3 bin 134 KOBİ, yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. İmalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 56,4'ü düşük teknoloji sınıfında üretim yaptı. Büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 44,9 oldu. Mikro ölçekli girişimlerin yüzde 57,5'i düşük teknoloji sınıfında üretim yaptı, yüzde 31,8'i orta-düşük teknoloji, yüzde 10,1'i orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,6'sı yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 51, yüzde 30,6, yüzde 17,4 ve yüzde 1 iken, orta ölçekli girişimlerde yüzde 51, yüzde 28,7, yüzde 18,8 ve yüzde 1,5 oldu.

KOBİ'LER TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 31,6'SINI GERÇEKLEŞTİRDİ

2022 yılına ilişkin toplam ihracatın yüzde 31,6'sı, ithalatın ise yüzde 15,4'ü KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi. 2022 yılı toplam ihracatta; mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 2,4, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 11,9, orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 68,4 olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin ihracatının yüzde 60,4'ü ticaret sektöründe, yüzde 34,5'i sanayi sektöründe gerçekleştirildi.

KOBİ'LERİN İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 15,4

2022 yılı toplam ithalatında mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 0,7, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 5,4, orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 9,3 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 84,6 olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin ithalatının yüzde 62,1'i ticaret sektöründe, yüzde 28,8'i sanayi sektöründe gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin 2013 yılında 57 milyar dolar olan ihracat değeri 2022 yılında 79 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2013 yılında 48 milyar dolar olan değer, 2022 yılında 53 milyar dolara yükseldi.

KOBİ'LERİN TOPLAM İHRACATININ YÜZDE 49,3'Ü AVRUPA ÜLKELERİNE YAPILDI

KOBİ'ler tarafından 2022 yılında yapılan ihracatın yüzde 49,3'ü Avrupa ülkelerine, yüzde 32,7'si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ'ler ithalatının yüzde 46,5'ini Avrupa ülkelerinden, yüzde 44,9'unu Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ'LERİN İHRACATININ YÜZDE 91,7'SİNİ İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ

KOBİ'lerin 2022 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı yüzde 12,7, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların payı yüzde 10,2 ve gıda ürünlerinin payı yüzde 7,9 oldu. KOBİ'lerin 2022 yılı ithalatında öne çıkan ürünler, yüzde 24,3 ile ana metaller, yüzde 15,1 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 12,3 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar oldu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi 2022'de Türkiye'nin girişimlerinin %99,7'si KOBİ'lerden oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'de Türkiye'nin girişimlerinin %99,7'si KOBİ'lerden oluştu - Son Dakika
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