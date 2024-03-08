2023'te Tarım İşçilerinin Ücretleri Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Tarım İşçilerinin Ücretleri Arttı

2023\'te Tarım İşçilerinin Ücretleri Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 114,6 artarak 512 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 artarak 13 bin 435 lira oldu. Mevsimlik erkek işçilerin günlük ücretleri yüzde 115,7 artışla 545 liraya yükselirken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 113 artışla 479 liraya ulaştı. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlerde ise en yüksek ödeme Ankara ve İzmir'de gerçekleşirken, en düşük ödeme Antalya'da yapıldı.

08.03.2024 10:59
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Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 114,6 artarak 512 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 105,2 yükselerek 13 bin 435 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tarımsal işletmelerde 2022'de 238 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri, 2023'te yüzde 114,6 artarak 512 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2022 yılında 6 bin 547 lirayken yüzde 105,2 artışla 2023 yılında 13 bin 435 liraya yükseldi.

2022 yılında 253 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 115,7 artış göstererek 2023'te 545 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 113 artışla 225 liradan 479 liraya ulaştı.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2022'de 6 bin 729 lira iken yüzde 112 artarak geçen yıl 14 bin 266 lira oldu. Kadın işçiler için 2022 yılında 5 bin 393 lira olan ücret, yüzde 88,1 artarak 2023 yılında 10 bin 146 liraya çıktı.

Geçen yıl tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 868 lira, kadın işçiler için 794 lirayla Kahramanmaraş'ta kayıtlara geçti. En düşük ücret ise erkek işçiler için 407 lirayla Hatay'da, kadın işçiler için ise 344 lirayla Mersin'de ödendi.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında ise erkek işçilere 15 bin 810 lirayla Ankara'nın, kadın işçilere 12 bin 501 lirayla İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 9 bin 825 lira, kadın işçiler için 9 bin 349 lirayla Antalya'da yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2023'te Tarım İşçilerinin Ücretleri Arttı - Son Dakika

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