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2023'te Türkiye'nin Domates İhracatı Yüzde 42,8 Arttı - Son Dakika
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2023'te Türkiye'nin Domates İhracatı Yüzde 42,8 Arttı

Türkiye'den 2023'te yapılan domates ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 42,8 artarak 538 milyon 724 bin dolara yükseldi. Romanya, Ukrayna, Polonya, Almanya ve Rusya en çok domates alan ülkeler arasında yer aldı. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, artan ihracatın sevindirici olduğunu belirterek, yeni pazarlara açılmanın etkisinin büyük olduğunu söyledi.

2023\'te Türkiye\'nin Domates İhracatı Yüzde 42,8 Arttı
06.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:22
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Türkiye'den 2023'te yapılan domates ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 42,8 artarak 538 milyon 724 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2022'de 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 198 bin dolar gelir sağlandı.

2023 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 42,8 aşarak 538 milyon 724 bin dolar oldu.

Bu dönemde Romanya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Seyşel Adaları, Rusya, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 52 ülkeye 588 bin 418 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 91 milyon 983 bin dolarlık domates sattı. Romanya'yı 64 milyon 666 bin dolarla Ukrayna, 56 milyon 659 bin dolarla Polonya, 53 milyon 987 bin dolarla Almanya, 40 milyon 603 bin dolar ve 39 milyon 585 bin dolarla Rusya izledi.

"Mutluluk veren bir gelişme"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, AA muhabirine, 2023 yılındaki domates ihracatında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Domates ihracatında 2022 yılına göre yüzde 42,8 artmasında yeni pazarlara açılmanın etkisinin büyük olduğunu aktaran Pekdemir, "Türkiye'den 2023 yılında yapılan domates ihracatının 538 milyon 724 bin dolara yükselmesi üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülke ekonomisine katkısı yönünden mutluluk veren bir gelişme. Domates pazarlarının artması, yeni seraların kurulması yönünden de girişimcilerimizi teşvik edecektir. Artan yeni yatırımlar beraberinde hem istihdama katkı hem de ülke ekonomisine kazanç sağlayacaktır." dedi.

Halil Pekdemir, hükümetin sera projelerine verdiği desteğin ihracat rakamlarına açık bir şekilde yansıdığını aktararak, yeni yılda da sürecek olan bu destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin sera üretiminde Avrupa'da ilk sıraya gelme arzusunda olduklarını aktaran Pekdemir, "Seracılık sektörüne verilen destekler bizleri fazlasıyla memnun ediyor, domates ihracatında artan pazar payımızı 2024 yılında daha da ileriye taşıma hedefindeyiz. Hükümetimizce verilen desteklerle bu hedefimize doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İhracat yapılan ülkelere ve miktarlarına baktığımız zaman hem geçmiş dönemlere göre daha farklı ülkelere hem de var olan ülkelere daha yüksek miktarlarda satış yaptığımız görülüyor. 2024 yılında artacak üretimimiz ve pazar payımızla ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyacağımızı ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA
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Ukrayna, Romanya, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023'te Türkiye'nin Domates İhracatı Yüzde 42,8 Arttı - Son Dakika
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