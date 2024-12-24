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Ekonomi

2024 Alışveriş Trendleri: Teknoloji ve Rahatlık Ön Planda

2024 Alışveriş Trendleri: Teknoloji ve Rahatlık Ön Planda

Hepsiburada, 2024'te öne çıkan alışveriş eğilimlerini açıkladı; teknoloji ve küçük ev aletleri popüler.

24.12.2024 11:16
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Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanından verilen milyonlarca siparişi analiz ederek 2024 yılında öne çıkan alışveriş eğilimlerini paylaştı. Bu yıl özellikle teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorileri tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategoriler oldu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, 2024 yılında platformundaki milyonlarca siparişten yola çıkarak Türkiye'deki tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını ve tercihlerini ortaya koyan önemli verileri açıkladı. Akıllı teknolojilerden giyime, mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar birçok kategoriden milyonlarca ürünün incelenmesi ile ortaya ilgi çekici sonuçlar çıktı.

Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri 2024'ün vazgeçilmezi oldu

Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, bu yılın en çok tercih edilen kategorileri arasında yer aldı. Özellikle temizlikte, kullanıcıların sıkça dile getirdiği "dikey mi, robot süpürge mi?" sorusunun yanıtı, satış performanslarına göre robot süpürgelerden yana oldu. Mutfaklarda kahve makineleri ve fritözler pratik çözümler sunarken, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları ev konforunu artıran önemli ürünler olarak öne çıktı.

Teknoloji ürünleri zirvede

2024 yılında teknoloji, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti. Özellikle akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü.

Modada rahatlık ön planda

Türkiye'nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü. Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.

Türkiye'nin e-ticaret haritası genişliyor

E-ticaretin merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak öne çıktı. Hepsiburada'nın pazaryeri modelinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında en yüksek ciro yapan iller Çorum, Bursa ve Kayseri oldu.

Alışveriş akşam saatlerinde yapıldı

Tüketiciler, alışverişlerini belirli günlere ve saatlere yoğunlaştırdı. Kasım ayı, yılın en hareketli dönemi olurken, 11 Kasım'da en yüksek günlük trafik, sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. En fazla siparişin verildiği saat dilimi ise akşam 19.00 - 20.00 saatleri arasında kaydedildi. Özellikle Pazartesi ve Salı günlerinde alışveriş yoğunluğu dikkat çekti.

E-ticaret platformunda 2024 yılında platforma gelen kullanıcılar tarafından en çok aratılan kelimeler arasında teknoloji ve günlük kullanım ürünleri öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Alışveriş Trendleri: Teknoloji ve Rahatlık Ön Planda - Son Dakika

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