2024'te Şirket Kuruluşları D düştü

Ekonomi

2024'ün ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2024'ün ilk 10 ayında, 2023'ün ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 15 azaldı.

2024'ün ilk 10 ayında, 2023'ün ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,3 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 32,7 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalış oldu

Ekim 2024'te, Ekim 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,3 azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 arttı.

Ekim 2024'te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,8 azalış oldu.

Ekim 2024'te kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,5 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,5 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,8 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 13,2 kapanan kooperatif sayısı yüzde 40 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,9 artış gerçekleşti.

Ekim 2024'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ekim 2024'te kurulan toplam 11 bin 44 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'u limited şirket, yüzde 12'si anonim şirket, yüzde 2,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11'i Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ekim 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,4 oranında azaldı

2024 yılında toplam 94 bin 989 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 82 bin 14 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,1'ini, 10 bin 686 anonim şirket ise yüzde 33,9'unu oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 27,4 oranında azaldı.

Ekim 2024'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 728'i ticaret, 1635'i inşaat ve 1453'ü imalat sektöründe kurulmuştur. Ekim 2024'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 578'i inşaat, 529'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 110'u imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 880'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'si imalat, 274'ü inşaat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223'ü inşaat, 145'i imalat sektöründe.

Ekim 2024'te kurulan 236 kooperatifin 157'si konut yapı kooperatifidir

Ekim 2024'te kurulan 236 Kooperatifin 157'si Konut Yapı Kooperatifi 39'u İşletme Kooperatifi, 11'i Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Ekim 2024'te 639 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Ekim 2024'te kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 366'sı Türkiye, 29'u İran, 21'i Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 98'i anonim, 541'i limited şirketi. 2024 yılında kurulan şirketlerin 802'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 300'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 295'i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL