2025'te Şirket Kuruluşları Artış Gösterdi

2025'in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 4 ayında, 2024'ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 azaldı.

2025'ün ilk 4 ayında, 2024'ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,6 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artış oldu

Nisan 2025'te, Nisan 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 58,5 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,7 oranında azaldı.

Nisan 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 39,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı aynı kaldı.

Nisan 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,4 azalış old

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 33,5 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında azaldı.

Nisan 2025'te Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir

Nisan 2025'te kurulan toplam 7.719 şirket ve kooperatifin yüzde 88'i limited şirket, yüzde 10,3'ü anonim şirket, yüzde 1,7'si ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Bu ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Nisan 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 5 oranında arttı

2025 yılında toplam 36 bin 793 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 32 bin 206 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57,7'sini, 3 bin 920 anonim şirket ise yüzde 42,3'ünü oluşturuyor. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 5 oranında arttı.

Nisan 2025'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 460'ı ticaret, 1.150'si inşaat ve 966'sı imalat sektöründe kurulmuştur. Nisan 2025'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 529'u inşaat, 297'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 80'i imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 904'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 351'i imalat, 247'si inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 412'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 154'ü inşaat, 102'si imalat faaliyetleri sektöründe.

Nisan 2025'te kurulan 129 kooperatifin 79'u konut yapı kooperatifi

Nisan 2025'te kurulan 129 Kooperatifin 79'u Konut Yapı Kooperatifi 27'si İşletme Kooperatifi 13'ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Nisan 2025'te 455 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Nisan 2025'te kurulan 455 yabancı ortak sermayeli şirketin 266'sı Türkiye, 19'u İran, 16'sı Çin ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 455 yabancı ortak sermayeli şirketin 57'si anonim, 398'i limited şirketi. 2025 yılında kurulan şirketlerin 251'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 92'si Bilgisayar programlama faaliyetleri, 81'er adet olmak üzere Lokantaların faaliyetleri ve İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 72'sini yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor. - İSTANBUL