Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.
Milyonların dört gözle beklediği enflasyon verileri sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.
Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.
Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.
Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
Engel yakını aylığı;
Son Dakika › Ekonomi › 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti - Son Dakika
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