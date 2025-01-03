2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti

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TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti.

03.01.2025 10:40
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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.

BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ

Milyonların dört gözle beklediği enflasyon verileri sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

YAŞLILIK AYLIĞI

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

EVDE BAKIM YARDIMI

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL

Engel yakını aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti

Ekonomi, Aralık, Gündem, Finans, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • kuzeyli baba:
    Maşallah devletimize her yerden para akıyor. devletimiz güçlü olsun bugün nüfusta kimlik yenileme 5 kişi 1500 2000 liraya mal oldu olsun devletimizin canı sağolsun 7 28 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    ekmek yoksa pasta yesinler 25 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    selamın aleyküm muhretemler merhaba ben katmarli zammınız nasılsınız iyimisiniz 18 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yayınlasana laan yorumumu ??? 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bedellı askerlık para yatır 1 ay oyesıne yap..eskıden para vermeden herkes 18 ay yapardı 0 0 Yanıtla
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