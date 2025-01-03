2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti

Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.

BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ

Milyonların dört gözle beklediği enflasyon verileri sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

YAŞLILIK AYLIĞI

2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

EVDE BAKIM YARDIMI

2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL

Engel yakını aylığı;