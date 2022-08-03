27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor - Son Dakika
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27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor

03.08.2022 07:46
27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor

Dünyayı kıtlık krizinden kurtaracak gemilerin ilki İstanbul'da. Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı girişine ulaştı. 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni'yi bugün saat 10:00'dan itibaren denetleme heyeti inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü çabalarıyla gerçekleşen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor. Sarıyer açıklarında bekleyen gemi, havadan görüntülendi.

DÜN TÜRK KARASULARINA ULAŞTI

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi.

27 ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor

"DENETİM SAAT 10:00'DAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek" denildi.

27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor

BEYRUT'A GİDECEK

Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' MSB: 'Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek' Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor - Son Dakika
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