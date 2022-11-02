Avrupa yolcusu Togg güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek - Son Dakika
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Avrupa yolcusu Togg güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek

02.11.2022 10:06

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üretim bandından inen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'da otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren Euro Ncap'in testlerine girecek. Togg, sürücü ve yolcu korumasından çocuk yolcu korumasına, yaya güvenliğinden çarpışma anındaki koruma özelliklerine kadar 92 farklı teste tabi tutulacak.

Üretimi için düğmeye basılan Togg'un ilk hedefi özellikle elektrikli araçlarda rekabetin yüksek olduğu Avrupa pazarı. Togg, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren Euro Ncap'ın testlerine girmek için hazırlık yapıyor. Mart ayında 92 farklı teste tabi olacak yerli otomobil, sürücü ve yolcu korumasından çocuk yolcu korumasına, yaya güvenliğinden çarpışma anındaki koruma özelliklerine kadar birçok farklı alanda sınanacak.

TOGG'UN HEDEFİ 5 YILDIZLI KORUMAYI ALABİLMEK

2016 yılından bu yana piyasada olan 57 adet elektrikli aracı çarpışma testlerine konuk eden Euro Ncap bu araçlardan 38 tanesine 5 yıldızlı koruma derecelendirmesi verirken 12 araca 4 yıldızlı koruma, 5 araca 3 yıldızlı koruma, 1 araca 1 yıldızlı koruma ve 1 araca 0 yıldızlı koruma derecelendirmesi verdi. Togg'un hedefi ise 5 yıldızlı korumayı alabilmek.

ARAÇ DENEME MERKEZLERİ AÇILACAK

Bu arada, Togg için araç deneme merkezleri açılacak. Deneme merkezlerinin ilki İstanbul'da ikincisi ise Ankara'da açılacak daha sonrasında Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı noktalarda deneme merkezleri açılacak. Togg'un Türkiye'nin dört bir yanına uzanacak servis ağının yanı sıra mobil araçları da hizmet verecek. Olası bir arıza durumunda genel merkez üzerinden araca bağlanılarak sorun öğrenilecek. Sorunun çözümü noktasında genel merkez yazılımsal sorunları çözecek. Sorunlar donanımsal bazda ise Togg'a yolda mobil destek araçları gerekli parçanın değişimi ve tamiri konusunda hizmet verebilecek.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa yolcusu! Güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELLERİ DE ENTEGRE EDİLECEK

Togg'a ilerleyen yıllarda yenilenen teknolojiler ile birlikte araca güneş enerjisi panellerinin de entegre edilmesi planlanıyor. Gün içinde yapılan yolculuklarda tavanda bulunacak güneş panelleriyle aracın pillerinin şarj edilmesi hedefleniyor. Yerli ve milli araç içerisinde bulunan ekranlar vasıtasıyla alışveriş yapılabilecek. Aracın teknik özellikleri sayesinde ödemeler dahi aracın ekranlarından yapılabilecek. Togg sahipleri, özel kat edilen belli mesafeler aralığında THY'den mil kazanacak.

ALMANYA'DAN ÖVGÜLER GELDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre elektrikli araçların yoğun olduğu pazardan ve diğer ülkelerden hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na hem de TOBB'a Togg'un ülke bayiliği için talepler geliyor. Togg'a Avrupa yolları görülürken otomotivin merkezi Almanya'dan övgüler geldi. Geçtiğimiz eylül ayında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyarete gelen Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DİHK) Başkanı Peter Adrian, Togg'un Gemlik kampüsünü gezdi. Gezi sırasında fabrikayı ve aracı çok beğenen Adrian, "Siz diğer araç üreticilerinin yüzde 50 üstündesiniz" dedi.

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TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa yolcusu Togg güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa yolcusu Togg güvenlik ve performans üzerine 92 farklı testten geçecek - Son Dakika
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