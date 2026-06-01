3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul'da

Küresel İslami ekonomi ekosisteminin önde gelen buluşmalarından biri olan 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, yapay zeka, dijital sermaye ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında düzenlenecek oturumlarla küresel liderleri İstanbul Finans Merkezinde buluşturmaya hazırlanıyor.

İstanbul Finans Merkezinde (İFM) Halkbank Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde 3-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek zirvenin bu yılki teması "İslami Ekonomide Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" olacak.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından AlBaraka Summits Türkiye kapsamında organize edilen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi stratejik ortaklığında düzenlenecek.

AlBaraka Group'un küresel partner, Halkbankın ev sahibi Partner, Türk Hava Yollarının resmi taşıyıcı, Anadolu Ajansı ve Demirören Medyanın ise küresel medya partnerleri olarak yer aldığı zirve, Türkiye'nin küresel İslami finans ve ekonomi ekosistemindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirvede, etik ilkeler temelinde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyecek küresel ölçekte uygulanabilir çözüm önerileri, uluslararası liderler, politika yapıcılar, yatırımcılar, finans kuruluşları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla ele alınacak.

İslami finansın merkezinde dijital sermaye ve yapay zeka

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, küresel finans sistemini dönüştüren yeni eğilimler masaya yatırılacak.

Öne çıkan oturumlardan "Dijital Sermaye ve Finansal İnovasyon: Teknoloji, Yönetişim ve Şer'i Uyum" başlıklı panelde, yapay zekanın İslami finans alanındaki kullanım alanları ele alınacak.

Finansman değerlendirme süreçleri, risk izleme mekanizmaları, otomatik uyum sistemleri ve şeriata uygun varlıkların tokenizasyonu gibi konuların değerlendirileceği oturumda, dijital finans altyapılarındaki gelişmeler ile İslami FinTek ekosistemindeki yenilikler de görüşülecek.

Standard & Poor's başta olmak üzere uluslararası kuruluşları temsil eden üst düzey yöneticilerin katılım sağlayacağı oturumda, teknolojik dönüşümün İslami finans sektörüne etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Merkez bankası başkanları ve bakanlar küresel ekonomi gündemini değerlendirecek

Zirve, sürdürülebilir büyümenin makro ve mikro ekonomik boyutlarının ele alınacağı oturumlarda, üst düzey politika yapıcıları bir araya getirecek.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Finansmanı Özel Temsilcisi Prof. Dr. Mahmoud Mohieldin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Merkez Bankası Başkanları ve Bakanlar Özel Oturumu'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Malezya Merkez Bankası Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour ve Filistin Para Otoritesi Başkanı Yahya Jawdat Hafez Shunnar'ın katılması bekleniyor.

Oturumda sürdürülebilir likidite ekosistemleri, finansal istikrar mekanizmaları, sermaye akışlarının yönetimi ve ekonomik dayanıklılığın artırılmasına yönelik politikalar değerlendirilecek.

Zirvede ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sermaye, kalkınma ve kapsayıcı refah başlıklarında bir ana konuşma yapması planlanıyor.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ise gerçekleştireceği stratejik açılış konuşmasında, sermayenin Maqasid el-Şeria hedefleri doğrultusunda toplumsal refahın geliştirilmesindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Genç girişimciler ve dijital içerik üreticileri için sermaye stratejileri

Zirvede ayrıca, kurumsal paydaşların yanı sıra genç girişimciler ve yeni nesil iş liderlerine yönelik oturumlar da düzenlenecek.

"Akıllı Başla, Doğru Ölçekle: Genç İş Liderleri İçin Sermaye Oluşturma Stratejileri" başlıklı oturumda, KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin İslami finans araçlarından yararlanarak üretim kapasitelerini artırmaları ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirmeleri ele alınacak.

Dijital ekonomideki dönüşümün de gündeme geleceği zirvede, "Sermayenin Kalitesini Yükseltmek: Takipçi Sayısından Finansal Değere" başlıklı özel oturumda ise dijital içerik üreticilerinin geliştirebileceği sürdürülebilir iş modelleri değerlendirilecek.

Küresel uzmanlar ve düşünce liderlerinin katılacağı oturumda, içerik üreticilerinin özgünlüklerini koruyarak etik ve uzun vadeli değer üretme süreçleri masaya yatırılacak.

Stratejik işbirlikleri ve yeni girişimler gündemde olacak

Zirve kapsamında, akademi, finans ve reel sektör arasındaki işbirliklerini güçlendirmeye yönelik çok sayıda uluslararası mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirilecek.

Farklı ülkelerden kurum ve kuruluşların katılımıyla hayata geçirilecek anlaşmaların, İslami ekonomi ekosistemindeki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Programın öne çıkan başlıkları arasında, İslami ekonominin geleceğine ilişkin değerlendirmeler sunan ilk AlBaraka Stratejik Raporu'nun tanıtımı da yer alıyor. Raporda, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesine yönelik politika ve strateji önerileri paylaşılacak.

Zirvede ayrıca, İslami ekonomi alanının prestijli ödülleri arasında gösterilen Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü (SKIEA) kapsamında çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Toplam 1 milyon Suudi Arabistan riyali ödül değerine sahip programda, yüksek lisans ve doktora öğrencileri İslami ekonominin temel meselelerine yönelik hazırladıkları yenilikçi akademik çalışmalarını katılımcılarla paylaşacak.