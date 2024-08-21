30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili İçin Son Dakika Tatil Rehberi - Son Dakika
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Ekonomi

30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili İçin Son Dakika Tatil Rehberi

30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili İçin Son Dakika Tatil Rehberi

Obilet, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle kısa tatil planları ancak hala karar veremeyenler için son dakika tatil rehberi hazırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük bir tatile dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı, hiç görülmeyen bir yeri görmek ve kısa yolculuklara çıkmak için en ideal zamanlardan.

21.08.2024 17:47
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Obilet, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle kısa tatil planları ancak hala karar veremeyenler için son dakika tatil rehberi hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle 3 günlük bir tatile dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı, hiç görülmeyen bir yeri görmek ve kısa yolculuklara çıkmak için en ideal zamanlardan.

Kemer Türkiye'nin turizm başkentlerinden Antalya'da yer alıyor. Etkileyici doğası, masmavi denizi ve lüks tatil köyleriyle Akdeniz'in vazgeçilmez destinasyonlarından. 1980'li yıllarda küçük bir köyken Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Kemer, berrak suları ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir tatilin adresi.

Akdeniz'in en şirin tatil beldelerinden biri olan Kaş ise turkuaz denizi, dar sokakları, tarihi kalıntılarıyla Türkiye'de en çok görülmek istenen tatil beldeleri arasında yer alıyor. Dalış meraklıları için Kaş, ülkemizdeki en keyifli dalış mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. Kaş, tarih meraklıları için de Patara Plajı, Kral Mezarı, Antiphellos Antik Kenti, Xanthos Antik Kenti, Patara Antik Kenti gibi tarihi mekanları da barındırıyor.

İzmir'in sakin bir sahil kasabasından keyifli bir tatil merkezine dönüşen Foça da deniz ve tarih tutkunları için alternatif sunuyor. Yunan mitolojisinde de adı geçen Siren Kayalıkları, Athena Tapınağı, Kybele Açık Hava Tapınağı, Arkaik Duvar ve Heredot Duvarı, Pers Anıt Mezarı (Taş Ev) gibi tarihi zenginlikleriyle tarih severlerin çok şey bulacağı yerlerden. Eski mirasını koruyan köyleriyle de ünlü olan Foça'da, Kozbeyli, Gerenköy, Ilıpınar, Bağarası ve Yeniköy gibi bölgenin tarihi mirasına sahip çıkan köyleri de gezilmesi gereken yerler arasında öne çıkıyor.

Efes Dijital Deneyim Müzesi'nde tarihe dijital yolculuk yapılabilir

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince tarihi dokusu, taş evleri ve samimi atmosferiyle, şirin bir Ege köyü. Köy meydanında oturup bir kahve içerek, dar sokaklarında yürüyüş yaparak, tepedeki köylerden gün batımını seyrederek kısa bir seyahatte bile enerji toplanacak yerlerden. Bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek için yakın mesafedeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edilebilir, Efes Dijital Deneyim Müzesi'nde tarihe dijital yolculuk yapılabilir.

Marmaris, her ne kadar 3 güne sığdırılamayacak bir deneyim vadetse de, yaz tatili için ilk akla gelen yerlerden. Muhteşem bir doğa ile eşsiz denizin buluştuğu bu tatil cenneti eşsiz plajları ve doğası kadar hareketli gece hayatıyla da görülmeye değer.

Ülkemizin en güzel tatil merkezlerinden biri olan Bodrum ise denizi ve eşsiz koyları kadar lüks tatilin merkezi ve gece hayatıyla da ünlü. Gündüz eşsiz koylarında denize girebilir veya tekne turuna çıkabilir. Dar arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüyüş, semt pazarlarında alışveriş yaparak, kafe ve restoranlarda Ege mutfağının güzel örneklerini tadarak unutulmaz bir Bodrum deneyimi yaşayabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı günün anlam ve önemine uygun olarak kutlamak için Gelibolu en ideal yerler arasında yer alıyor. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Gelibolu, Zafer Bayramı coşkusunu en iyi hissedebileceğiniz yerlerden. Zaferin coşkusunu her yıl özel bir atmosferde kutlayan Gelibolu, hem tatil hem de tarih meraklıları için mükemmel bir seçenek sunuyor. Çanakkale Savaşı'nın önemli noktalarına ev sahipliği yapan bu bölge, tarih meraklılarına dolu dolu bir gezi vadediyor.

Bu kısa tatilde tercihiniz yurt dışına çıkmaksa vizesiz seyahat edilebilen Karadağ, en ideal yerlerden. Adriyatik kıyısında bulunan Karadağ, mevsim itibariyle de tatilcilere birçok seçenek sunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatili İçin Son Dakika Tatil Rehberi - Son Dakika

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