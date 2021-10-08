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3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor - Son Dakika

3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor

08.10.2021 08:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini bildirdiği memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlenmenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı.

EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

UZLAŞMA SAĞLANDI, ERDOĞAN TARİH VERDİ

3600 ek gösterge konusu, ağustos ayında tamamlanan Memur toplu sözleşme görüşmelerinde de gündeme geldi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla Memur-Sen arasında bir uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 yılı için yüzde 5+7+ enflasyon farkı, 2023 yılı için de yüzde 8+6+ enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili düzenlemelerin de 2022 yılında tamamlanması benimsendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günkü Memur-Sen heyetini kabulünde de gündem 3600 ek gösterge oldu. Memur-Sen'den ziyaret sonrası yapılan açıklamada, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda katkı sunacaklarını ifade ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmaların başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdiği ifade edildi.

"EMEKLİLİĞİNİ BEKLETENLER VAR"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 3600 ek göstergede ilgili yerlerden sayılar alınarak, kapsamın netleştirileceğini söyledi. Çalışanlar açısından olmasa da emekliler açısından ciddi kazanımlar sağlanacak bir düzenlemenin söz konusu olduğunu belirten Tonbul, yaklaşık 250 bin kamu çalışanının 3600 ek gösterge çalışmasını beklediğini belirtti.

"TÜM MEMURLARI KAPSASIN"

Türkiye Kamu-Sen ise 3600 ek göstergenin tüm memurlara uygulanmasını talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci daha önce yaptığı açıklamada, "3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalı. Ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, idareciler başta olmak üzere ek gösterge farklılıkları giderilmelidir" demişti.

3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen, Emekli, Polis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor - Son Dakika
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