4 ildeki yatırıma "proje bazlı teşvik" verilecek - Son Dakika
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4 ildeki yatırıma "proje bazlı teşvik" verilecek

15.10.2022 09:47
4 ildeki yatırıma "proje bazlı teşvik" verilecek

İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'ndeki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'ndeki bazı üretim tesisi yatırımlarına proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ARGE Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, başlangıç tarihi 1 Mayıs 2022 olan, İzmir'deki fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin yatırım süresi 4 yıl olarak belirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 7 milyar 627 milyon lira, ilave istihdam sayısı 2 bin 335 oldu. Yatırımın sonunda yılda 2 bin 48 megavat kapasiteyle fotovoltaik güneş paneli üretilmesi planlanıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından Sakarya'da hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 7 Temmuz 2022 olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil ile batarya üretim tesisi modernizasyonu yatırımının süresi de 4 yıl olarak belirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 6 milyar 952 milyon lira, ilave istihdam sayısı 57 oldu. Yatırımın sonunda yılda 162 bin hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobil, 44 bin batarya üretilmesi bekleniyor.

Adana'daki Beyaz Kağıt ve Hijyenik Ürünleri Temizlik, İnşaat San. Tic. AŞ'nin başlangıç tarihi 1 Haziran 2022 olan bulaşık makinesi kapsülü üretim tesisi yatırımının yatırımın süresi 5 yıl olarak belirlendi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 657 milyon 487 bin lira, ilave istihdam sayısı 200 oldu. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet bulaşık makinesi kapsülü üretilmesi planlanıyor.

TL Maleik Petrokimya AŞ tarafından Kocaeli'nde hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 1 Nisan 2022 olan maleik anhidrit üretim tesisinin yatırımın süresi 3 yıl olarak tahmin edildi.

Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 289 milyon lira, ilave istihdam sayısı 88 oldu. Yatırımın sonunda yılda 50 bin ton maleik anhidrit üretilmesi bekleniyor.

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşviklerden yararlanacak. İzmir, Adana ve Kocaeli'ndeki yatırımlar ayrıca, sigorta primi işveren hissesi, nitelikli personel ve enerji desteklerinden faydalanabilecek.

Yatırım yeri tahsisinde düzenleme

Öte yandan, daha önce proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan Balıkesir'deki polimer/cips, POY, FDY ve sentetik elyaf üretim tesisi yatırımına tahsis edilen taşınmazların, yatırımın tamamlanması ve istihdam şartının sağlanması halinde, bedelsiz olarak tesciline ilişkin düzenleme yapıldı.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, söz konusu taşınmaz üzerinde, R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıllık süreyle, bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek.

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Kaynak: AA

Sakarya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4 ildeki yatırıma 'proje bazlı teşvik' verilecek - Son Dakika

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