4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi başladı

Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı ilan edilen 2025 yılında kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından "Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi" temasıyla düzenlenen 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı.

Kongrede video mesaj ile katılımcılara seslenen Bakan Göktaş, kadın hakları ve eşitliği konusunda Türkiye'de son 23 yılda devrim niteliğinde sosyal politikaların hayata geçirildiğini ifade etti.

Göktaş, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle kadın-erkek eşitliğini güçlendirmenin bu politikaların en önemli adımlarından biri olduğunu kaydederek, "Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. Bu kapsamda 12. Kalkınma Planımız, kadınları destekleyen somut adımları ve hedefleri içermesi bakımından önemli bir yol haritasıdır." dedi.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, kadınların iş gücüne tam, eşit ve etkin katılımını sağlamanın, eylem planının ana politika eksenlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi.

Bakan Göktaş bu kapsamda kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine destek olduklarını belirterek, "Kadın girişimcilere e-ticaret ile markalarını daha geniş kitlelere tanıtarak, yerel pazarlardan global pazarlara adım atma fırsatı sunuyoruz. Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve istihdamı teşvik etmek için mevzuat iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kadınlara yönelik yeni imkanlar yaratıyoruz." diye konuştu.

"Esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünyanın her yerinde bayrağımıza rüzgar olan kadınlardır. İşte, geleneğiyle ve asli kimliğiyle büyüyen bu güç, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçtür." sözlerini hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu inançla, 2025 Aile Yılı'nda kadını ve aileyi güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda kadınların iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmelerine destek olmak da öncelikli politikalarımızdan biridir. Bu sebeple esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ailelerin çocukların güvenle emanet edebilecekleri bakım modelleri geliştiriyoruz. Kadınların ekonomiyle güçlenmesi, iş gücüne daha fazla katılım sağlaması, fırsat eşitliği ilkesinin her sektörde hayata geçmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birlikte üretmeye, büyümeye ve ekonomiyi kadınlarla şekillendirmeye devam edeceğiz."

İzmir Valisi Süleyman Elban da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce toplumu bir bütün olarak ele aldığına dikkati çekerek, "O dönem Avrupa'nın bile çok ötesinde bir vizyonla kadını erkekten, erkeği kadından ayırmadan ekonomide, sosyal hayatta, siyasette her ikisinin gücünden, enerjisinden yararlanmayı düşünen bir anlayışla Cumhuriyet'in ilk temelleri bu şehirde atıldı." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kadın olmadan kalkınmanın mümkün olmadığını dile getirerek, kadınların iş hayatında yerini alması ve meslek edinmesi için pek çok çalışma yaptıklarını anlattı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş de birer konuşma yaptı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı, kadın haklarına ve kadının ekonomideki önemli rolüne dikkati çekmeyi amaçlayan kongre, yarın sona erecek.