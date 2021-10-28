5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler

Rekabet Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlerle ilgili soruşturmasını tamamladı. Kurumun soruşturma heyeti, yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep etti.

KARARIN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Dün soruşturmada 29 teşebbüsün sözlü savunmaları dinlendi. Kurulun kararını bugün açıklaması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır titizlikle sürdürülen soruşturmada elde edilen bulgular, market zincirleri ve bazı tedarikçilerin, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair tespitler içeriyor.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ELE VERDİ

Sabah'tan Dilek Güngör'ün aktardığına göre, soruşturmada incelenen e-mail ve WhatsApp yazışmalarıyla kendilerini ele veren zincir marketler ve bazı tedarikçilerinin, doğrudan veya dolaylı temaslar yoluyla fiyat artışlarını koordine ettikleri, rakiplerle eş zamanlı fiyat ayarlamalarına gittikleri, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgileri paylaştıkları ortaya çıktı.

FİYAT ARTIŞINI RAKİPLERLE ORGANİZE ETTİLER

Soruşturmadaki bulgulara göre, market zincirleri kimi zaman üretici firma aracılığıyla fiyat artışını koordine etti. Kimi zaman ise rakiplerle eş zamanlı fiyat artışları organize edildi. Fahiş fiyat zamları nedeniyle tanzim satışlarının yapıldığı dönemde patates, soğan ve domates gibi ürünleri zincir marketlerin rakipleriyle birlikte artırdığı da belgelere yansıdı. Market ve tedarik şirketleri yetkililerinin yazışmalarında rekabete aykırı hareket ettiklerinin anlaşılmaması için yazışma dilini doğru kullanmaları konusunda birbirlerini uyarması da dikkat çekti.

Söz konusu konuşmalardan bazıları şöyle:

MARKET YETKİLİSİ: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor

ÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.

MARKET YETKİLİSİ: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)

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A KİŞİSİ: Bisküvi ve kek ürünlerinin fiyat geçiş formları ektedir, onayınıza sunarız. Bisküvi ürünü sadece satış fiyatı değişikliğidir, yarın Rakip 1 ve Rakip 2 ile eş zamanlı rafa yansıtılacaktır. Kek ürünü Rakip 1 ve Rakip 2 ile birlikte pazartesi rafa yansıtılacak olup salı günü de Rakip 3 geçecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma)

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A KİŞİSİ: Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…

B KİŞİSİ: Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi?

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MARKET YETKİLİSİ: Sıvı ve tablet bulaşık deterjanı ürünlerinde Rakip 1'in satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma…)

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MARKET YETKİLİSİ: Yerel rakip fiyatına müdahale eder misiniz ? Yoksa 2 TL fark mı dönelim? (Market yetkilisinden yağ üreticisi firma yetkilisine gönderilen e-posta)

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A KİŞİSİ: Tanzim ürünleri satış fiyatlarını İstanbul dışında tüm Türkiye'de yarından itibaren geçiyoruz. Patates 5, Soğan 4, Domates 7 TL, diğer ürünler serbest. İstanbul için önümüzdeki hafta başında geçmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde bölgelere bilgi geçiyorum.

B KİŞİSİ: Neden?

A KİŞİSİ: Geçiyoruz diye konuştuk.

B KİŞİSİ: Kiminle?

A KİŞİSİ: Rakiple...

B KİŞİSİ: Onlar yapsınlar görelim sonra yazarız.

A KİŞİSİ: Bu gün tanımlayacaklar, bizde tanımlayabiliriz. B KİŞİSİ: Tamam biz de tanımlayalım, bölgelere bilgi geçebiliriz.

A KİŞİSİ: Ok, İstanbul için 'haftaya geçelim' denildi.

B KİŞİSİ: İstanbulları ayrıca yazarız. Ama dile dikkat. Rakip demeyin, Üst yönetimce alınan karar demeyin. Dikkatli bir dille yazalım. (Bir marketin kendi yetkilileri arasındaki yazışma)