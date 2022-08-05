İzmir projeleri için Ankara çıkartması - Son Dakika
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İzmir projeleri için Ankara çıkartması

05.08.2022 14:25
İzmir projeleri için Ankara çıkartması

6 kişilik İzmir heyeti, kente ivme kazandıracak projeleri bir an önce tamamlamak için Ankara'ya gitti.

6 kişilik İzmir heyeti, kente ivme kazandıracak projeleri bir an önce tamamlamak için Ankara'ya gitti. 6 saat süren görüşmeler sonucunda Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde son aşamaya gelindi. Heyet, kısa süre sonra tamamlanacak projelerin sadece İzmir'e değil, Ege Bölgesine ve Türkiye'ye değer katacağını ifade etti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çakan'dan oluşan heyet, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili gelişmeleri aktarmak ve İZTO üyelerinden gelen talepleri iletmek için Ankara'da iki önemli görüşme yaptı.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi sunumu yapıldı

6 kişilik heyetin ilk durağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Danışmanı Fikret Şentürk ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile yapılan görüşmede, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili bir sunum yaptı.

Yıldırım'dan destek

Ankara'daki ikinci önemli görüşme Başbakan ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile gerçekleşti. İzmir heyeti, kentte devam eden projelerle ilgili taleplerini Yıldırım'a aktardı. Yıldırım, İzmir'in gelişimine katkı sağlayacak projeler için gerekli her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Vali Köşger: "Türkiye'ye değer katacak"

Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Vali Köşger, "Projelerimiz sadece İzmir'e değil, Ege Bölgesine ve Türkiye'ye değer katacak. Kemalpaşa Lojistik Merkezi, konteyner ve depolama alanları, tır parklarıyla bugüne kadar yapılan lojistik merkezler içinde en geniş ölçeklisi olacak. Kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Milletvekili Kaya: "Tüm talepleri ilettik"

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Kaya, "Başbakanımız ve Bakanımız tüm taleplerimizi dikkatle dinledi. Kendilerine her zamanki destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezi İzmir'de ticari hayatın gelişimine büyük katkı sağlayacak. Tüm ziyaretlerimizin İzmir için önemli gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Özgener: "Kemalpaşa'da sona yaklaştık"

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Başbakanımıza ve Bakanımıza açık iletişimleri, çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Sektörlerde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm detaylarıyla kendilerine aktarma imkanı bulduk. Özellikle Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili çalışmalarda önemli yol alarak nihai sonuca çok yaklaştık" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Türkiye, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir projeleri için Ankara çıkartması - Son Dakika

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