63 bin liraya sattığı aracı, uykularını kaçırınca 80 bin liraya geri aldı

Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki fiyat belirsizliği eski modellere rağbeti arttırdı. Eski ve modifiye araç tutkunları ise aracın fiyatına değil, modeline ve görünüşüne bakarak alım satım yapıyor. Muğla'da Mustafa Güner isimli genç, garajından dışarı çıkarmadığı 1999 model modifiye aracını Bursa'dan alıcı çıkınca 63 bin liraya sattı. Sattığı aracın ayrılığına dayanamayan ve geceleri uyuyamayan genç aracını 80 bin liraya geri aldı ve garajında bekletti.

"YİNE SATILSA YİNE ALIRIM"

Mustafa Güner, aracına Muğla'dan talipli çıkınca bu defa Adem Çetin'e 86 bin liraya sattı. Aracını sattıktan sonra gözüne uyku girmediğini berten Güner, "Geçen sene satmıştım aracımı. 63 bin liraya Bursa'ya sattım, Bursa'dan araç Hatay'a gitti. Dayanamadım arabamı tekrar geri aldım bu sene. Bir kardeşimiz arabanın hakkını vererek yeni sahibi oldu. Çok sevdiğim bir arabaydı. Sattıktan sonra gözüme uyku girmedi. Uyumadığım günler oldu. Böyle bir sevgi. Millete komik geliyor, gülüyorlar. Bu paralarla bu araba alınır mı, satılır mı diye yorum yapıyorlar. Aracım yeni sahibine hayırlı olsun. Çocukluk sevdam, çocukluk tutkum. Bu benim aynı araçtan 17'inci aracım. Tekrar geri almak istersem gene de alırım. Yine satılsa yine alırım. Üçüncü değil, dördüncü kez satsalar yine alırım" dedi.

"BİR HEVES DEĞİL, KALICI BİR ŞEY"

Aracın yeni sahibi Adem Genç, "Aracın yeni sahibiyim. 86 bin liraya aldım. Bu aracın ben geçmişini biliyorum, sahibini de biliyorum. Verdiğimiz paraya bakmıyoruz. Bu bir zevk. Bir heves değil. Bu kalıcı bir şey. Bunu garajımıza koyacağız ve kalacak. Satılık değil şu an" dedi.