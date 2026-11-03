785 MWe kapasiteyle 11 projede en iyi teklifler YEKA GES-2026'da belli oldu - Son Dakika
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785 MWe kapasiteyle 11 projede en iyi teklifler YEKA GES-2026'da belli oldu

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785 MWe kapasiteyle 11 projede en iyi teklifler YEKA GES-2026\'da belli oldu
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785 MWe toplam bağlantı kapasitesi bulunan 11 projede YEKA GES-2026 yarışmalarının en iyi teklif sahipleri açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan yarışmalar, tutanak imzalarının ardından Bakanlık onayına sunulmak üzere sona erdi.

Toplam 785 megavat elektrik (MWe) bağlantı kapasitesi için düzenlenen YEKA Güneş Enerji Santrali (GES)-2026 Yarışması kapsamında 11 projede en iyi teklifleri veren firmalar belli oldu.

'Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı' kapsamında duyurulan YEKA GES-2026 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda başladı. Yarışmalar sırasıyla G26-Denizli GES, G26-Ankara-1 GES, G26-Ankara-2 GES, G26-Konya GES, G26-Kahramanmaraş-2 GES, G26-Kahramanmaraş-3 GES, G26-Malatya-1 GES, G26-Diyarbakır GES, G26-Mardin-2 GES, G26-Batman GES, G26-Elazığ GES projeleri için gerçekleştirildi. Yarışmalarda toplam 785 MWe bağlantı kapasitesine sahip 11 bölge için şirketlerden teklifler alındı.

YEKA GES-2026 yarışmaları kapsamında ilk olarak 30 MWe bağlantı kapasiteli G26-Denizli GES yarışması 6 turda tamamlandı. Yarışmada, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 60 bin euro katkı payı teklif eden Temmuz Güneş Denizli Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

40 MWe bağlantı kapasiteli G26-Ankara-1 GES yarışması ise 4 turda tamamlandı. Yarışmada, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 22 bin euro katkı payı teklif eden Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandı.

Üçüncü olarak gerçekleştirilen 30 MWe bağlantı kapasiteli G26-Ankara-2 GES yarışmasında 2. turda kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 12 bin euro katkı payı ile İklim İnvest Enerji ve Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Sonrasında 110 MWe bağlantı kapasiteli G26-Konya GES yarışması 7'nci turda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 64 bin euro katkı payı ile İş Enerji Yatırımları Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek kazanan oldu.

YEKA GES-2026 kapsamında 85 MWe bağlantı kapasiteli G26 Kahramanmaraş-2 GES yarışmasında, 8'inci turda kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 60 bin euro katkı payı ile Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi veren oldu.

50 MWe bağlantı kapasiteli G26-Kahramanmaraş-3 GES yarışması ise 12 turda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 74 bin euro katkı payı ile Temmuz Güneş Kahramanmaraş Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Malatya'da 91 bin euro katkı payı teklifi

YEKA GES-2026 yarışmaları kapsamında düzenlenen 55 MWe bağlantı kapasiteli G26-Malatya-1 GES yarışması, 16 turun sonunda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 91 bin euro katkı payı ile Ezel Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vererek kazanan oldu.

200 MWe bağlantı kapasiteli G26-Diyarbakır GES yarışmasının 2. turunda, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 16 bin euro katkı payı teklif eden Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

YEKA GES-2026 kapsamında düzenlenen 120 MWe bağlantı kapasiteli G26-Mardin-2 GES yarışması 3'üncü turda tamamlandı. Yarışmada, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 18 bin euro katkı payı teklif eden Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

YEKA GES-2026 yarışmaları kapsamında düzenlenen 25 MWe bağlantı kapasiteli G26-Batman GES yarışmasının 7'nci turunda, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 36 bin euro katkı payı teklif eden Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Son olarak, 40 MWe bağlantı kapasiteli G26-Elazığ GES yarışması 8'inci turda tamamlandı. Yarışmada, kilovatsaat başına 3,25 euro-cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 36 bin euro katkı payı teklif eden Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi, en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandı.

Yarışmalar, tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayıyla sonuçlandırmak üzere tamamlandı.

Kaynak: İHA
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıTRT TabiiEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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