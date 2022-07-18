8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir - Son Dakika
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8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir

18.07.2022 14:49

Çoğu ülkede 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesine yönelik çalışmalar olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek" ifadesine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesi: Sağlıklı ve Üretken Uzaktan Çalışma' konulu panele katıldı.

Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliği meselesinin çok önemli olduğunu, insan canından, yaşama hakkından daha önemli hiçbir değer olamayacağını söyledi. Bilgin, "Dolayısıyla çalışma hayatının en önemli varlığı olan insanın korunması, herhangi bir şekilde paha biçilmeyecek bir öneme sahiptir. Bunun için yeni çalışma ilişkileri içerisinde çalışanların, emekçilerin sağlığının korunması bizim öncelikli görevimizdir. İnsan varsa diğer şeyler var. İnsan yoksa diğer şeylerin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimiz takip edilmektedir" diye konuştu.

"TEORİK BİLGİDEN İSTİFADE ETMELİYİZ"

Bakan Bilgin, 20'nci yüzyılın 2'nci yarısından itibaren teknolojide baş döndürücü değişim ortaya çıktığını belirterek, "İnsanın kol gücünün yerine beyin gücü bilgisinin ikame olduğu bir çalışma ilişkileri biçimi, hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Bu konuyu ele alan iktisatçılar, sosyologlar, akademisyen arkadaşlarımızın araştırmaları; bütün bunları dikkate aldığımız zaman bu olayların bilimsel olarak nereye gittiğine dair yeterli bir bilgimiz var ama uygulamada sorunlar var. Uygulamadaki sorunlar, ülkelerin toplumsal ilişkileri düzeyiyle ilgili devletin sosyal devlet niteliğine ne kadar sahip olup olmadığıyla ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bu problemleri çözmek konusunda teorik bilgiden istifade etmemiz gerekiyor" dedi.

"ÖRGÜTLENME DÜZEYİ ÇOK DÜŞÜK"

Sosyal örgütlenme ve sendikalaşmanın önemine işaret eden Bakan Bilgin, "Demokrasinin 'd'si seçimlerdir. Sandığın siyasal süreci belirlemesidir ama bu sadece demokrasinin 'd'sidir, gerisi de örgütlenmedir; sosyal örgütlenme, sendikalaşma düzeyidir. İşçi sendikalarının örgütlenme düzeyi, hala çok düşük ve bu ciddi bir sorun. Batı'daki demokratikleşme sürecinin arkasındaki temel dinamizm budur. Bu dinamikten mahrum olduğu zaman Batı demokrasilerinin nasıl çöktüğünü, nasıl bozulmaya başladığını, etkisini kaybettiğinin birçok örneğini bugün de yaşıyoruz. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinin yaşadığı krizin temelinde bunlar var" diye konuştu.

MESAİ SAATLERİ DÜŞÜYOR MU?

Bakan Bilgin, sanayi devriminden itibaren işçilerin çalışma saatlerinin aşağı çekilmesi konusunda birçok girişimde bulunulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayıs'ta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı. Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe teknoloji üretim sürecini mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak. O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım."

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Kaynak: DHA

1 Mayıs, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 8 saatlik çalışma süreleri hakkında konuşan Bakan Bilgin: 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az olabilir - Son Dakika

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