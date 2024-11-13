9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı Başladı

Ekonomi

Gastronomi tutkunlarını Gastromasa'da buluştu

İSTANBUL - 9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı 'Menü ve Miras' temasıyla gerçekleşiyor.

9. Gastromasa İstanbul Uluslararası Gastronomi Konferansı ve Fuarı'nın açılışı; İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol mensuplarının katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Bu yıl 'Menü ve Miras' temasıyla düzenlenen konferans dünya gastronomi sektöründen önemli isimleri bir araya getirdi. 60 şef ve pastry şef, barista, sommelier ve miksolojist; Türkiye'den konusunda uzman 250 profesyonel konuşmacı, turizm ve ağırlama sektörünün önemli yatırımcıları, gastronomi profesyonelleri, genel müdürler, F-B müdürleri, satın alma müdürleri gibi sektörle ilgili birçok isim 9. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ve Fuarı'nda yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, "Her miras, aynı zamanda bir emanet. Hem ürünlerin muhafazası hem ürünlerin gelecek kuşaklara aktarımı ve aynı zamanda kaliteyi muhafaza edebilmek için herkese görev düşüyor. Gastromasa etkinliğinin İstanbul'umuza, ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gül, "Topraktan sofraya gidene kadar ürünler yüzde 30 fire veriyor. Domates yolda salça oluyor. Örneğin Londra'da akıllı hal sistemi ve soğuk zincir ile birlikte fire yüzde 10. Bu bizde gıda enflasyonu demek. Çok hızlı bir şekilde projelendirdiğimiz yeni hallerimizi hayata geçirmeliyiz, tarladan sofraya dediğimiz yerel çeşitliliğimizi çoğaltmalıyız. Anadolu'da Mardin'den Hatay'a 9 şehrin elinde büyük bir hazine var. Burayı ayağa kaldırdığımızda istihdam, ihracat, gıdaya dayalı sanayi artacaktır" diye konuştu.

Fuar ile ilgili bilgi veren Sözen Group CEO'su Gökmen Sözen de "Bu yıl 9'uncu kez bu etkinlik yapılıyor. Gastromasa dünyanın önemli şeflerini İstanbul'da buluşturdu. Burada konuşulanlar dünyada trend olarak kabul ediliyor. Bu sene tema olarak mirasın yanına menüyü ekledik. Biz Mezopotamya'dan, Güneydoğu'dan besleniyoruz. Oradaki yemekleri menümüze katıyoruz. 20 bine yakın misafirimiz var. 300'e yakın yerli yabancı konuşmacı var. Dünya çapındaki önemli fine dining şef restoranlarının tarihleriyle Türkiye tarihini bir köprü ile birleştirmemiz gerekiyor. Gastronomi turizmi için onlardan yararlanmalıyız" şeklinde konuştu.