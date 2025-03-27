9 günlük bayram tatili, Antalya'daki otellere hareketlendirdi

,- Tatil uzadı, Antalya doldu: Otellerde yüzde 80 doluluk bekleniyor

Turizmci Hamit Kuk: "Rezervasyonlar son günlerde ivme kazandı, doluluk oranları giderek artıyor"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam bayram tatilini 9 güne çıkardığını açıklamasının ardından, Antalya'da otellerde hareketlilik hız kazandı. Doluluk oranları yüzde 70-80 seviyelerine ulaşırken, kişi başı günlük paket fiyatları 2 bin TL'den başlıyor. Turizmci Hamit Kuk, "Rezervasyonlar son günlerde ivme kazandı, doluluk oranları giderek artıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini kamu çalışanları için 9 güne uzattığını açıklamasının ardından iç turizmdeki hareketlilik arttı. 29 Mart Cumartesi günü başlayıp 6 Nisan Pazar günü sona erecek tatil dönemi öncesinde otellerdeki rezervasyonlarda gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Otellerde doluluk yüzde 80'e yaklaştı

Turizmci Hamit Kuk, özellikle Antalya'daki otellerin büyük bölümünde yüzde 70-80 bandında doluluk beklendiğini söyledi. Kış sezonu boyunca açık kalan otellerin hali hazırda dolmaya başladığını belirten Kuk, sezonluk tesislerin de önümüzdeki hafta itibarıyla peyderpey açılacağını kaydetti. "Bazı oteller yüzde 100 doluluğa ulaşabilir. Şu an için rezervasyonlar son günlerde ciddi bir ivme kazandı. Havanın da güzel gitmesiyle birlikte bu ilginin daha da artacağını öngörüyoruz" dedi.

Yerli-yabancı turist dağılımı dengeli ilerliyor

Antalya'da bayram dönemindeki turist dağılımının dengeli ilerlediğini ifade eden Kuk, "Şu anda yüzde 30-40 oranında yerli turist, aynı oranda da yabancı turist var. Toplam doluluk yüzde 70-80 bandında ilerliyor. Otellerin genelinde dengeli bir dağılım var" diye konuştu.

"Fiyatlar 2 bin TL'den başlıyor"

Kuk, iç pazardaki bayram tatili fiyatlarının uygun olduğunu vurgulayarak, "Bu dönem tüketicinin arayıp da bulamayacağı fırsatlarla dolu. Kişi başı günlük fiyatlar 2 bin liradan başlayıp 5-6 bin liraya kadar çıkıyor. Sanatçılı program sunan oteller fiyat olarak üst segmentte yer alıyor ama günlük 2-3 bin liraya da beş yıldızlı, kaliteli tesislerde tatil yapmak mümkün" dedi.

"Sektörde toparlanma bekleniyor"

Hamit Kuk, yılın ilk çeyreğinde Ocak ayının oldukça iyi geçtiğini, erken rezervasyonlarda yüksek bir talep aldıklarını belirtti. Ancak Şubat ayında yaşanan yangın ve Mart başında başlayan protesto eylemlerinin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti. Kuk, "Şubat ve Mart'ta biraz gerileme oldu ama şu anda toparlanma başladı. Yurt dışı taleplerin artması için protesto sürecinin son bulması önemli. Eğer bu süreç normalleşirse, sezon yeniden güçlü bir başlangıç yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz: Tatil kararı iç pazarda hareketliliği artıracak

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının, iç turizmi canlandıracak önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Yavuz, "Tatilin uzunluğu, bu zorlu günlerde vatandaşların dinlenip moral bulmasına katkı sağlayacak. Karar geç açıklanmış olsa da özellikle kültür turlarında ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz" dedi.

Kültür ve otel tatilleri öne çıkıyor

Yavuz, yurt dışı seyahatleri için sürenin dar olduğunu ancak iç pazarda 4-5 günlük kültürel gezilere büyük ilgi olduğunu söyledi. Yavuz "Karahantepe gibi yeni arkeolojik alanlar, kültür meraklılarını cezbediyor. Bu turlar kişi başı günlük ortalama 5 bin TL bütçeyle planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bayramda en büyük hareketliliğin otel tatillerinde yaşanacağını belirten Yavuz, "Antalya bölgesinde önce Side ve Alanya ile yoğunluk başlayacak. Ardından Belek, Lara, Kundu ve Kemer hattı devreye girecek. Otellerin büyük kısmı bayramla birlikte sezonu açacak. Hemen ardından Avrupa'dan beklenen Paskalya turistleri de bölgeye hareketlilik kazandıracak" diye konuştu.

Yavuz, turizmde sağlıklı bir planlama yapılabilmesi için bu tür uzun tatil kararlarının en az 2-3 ay önceden açıklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.