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9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda - Son Dakika

9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda

26.10.2021 11:07

Akaryakıtta zam fırtınası esmeye devam ediyor. Dün 44 kuruş zam gelen benzinde bir fiyat artışı daha gündemde. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzine 28 kuruş daha zam gelecek. Fiyat artışından sonra benzinin litresi İstanbul'da 8,64 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,73 liradan satılacak.

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 44 kuruşluk zammın ardından bir zam daha gündemde. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 28 kuruş daha zam geliyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 27.10.2021 çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 28 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir. 26.10.2021-27.10.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor."

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

28 kuruluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,36 liradan satılan benzinin litresi 8,64'e çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,73'e yükselecek.

LPG OTO GAZ KAÇ LİRADAN SATILIYOR?

LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • vatandaş rıza : umarım daha beter oluruz. millet hakediyor. artık hiç üzülmüyorum. umarım dilerim emeklileri ilgilendiren herşeye de zam gelir. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Özcan Kuvan: Düşün artık yakamızdan düşün.Yeter be.Bahaneniz bitmiyor yok marketler suçlu yok kebabcılar suçlu yok dış güçler suçlu yok kılıçdaroğlu CHP suçlu bıktık artık bıktık bu masallardan. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda - Son Dakika
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