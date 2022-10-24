Apple'ın hoşuna gitmeyecek gelişme! AB tek tip şarj girişi şartı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Apple'ın hoşuna gitmeyecek gelişme! AB tek tip şarj girişi şartı getirdi

24.10.2022 15:12

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler 2024 yılında satılan bütün akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan düzenlemenin üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı. Buna göre, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak.

TEK TİP ŞARJ OLACAK

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak. Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Yeni cihaz alımlarında kablo ve şarj aleti satın almak gerekmeyecek. Mevcut kablo ve şarj aletleri farklı cihazlarda kullanılabilecek.

2026 YILINDA BİLGİSAYARLARIDA KAPSAYACAK

Düzenleme, 2026 yılında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek. Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

APPLE DA DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK

Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ünlü sunucudan Rusya'yı karıştıran sözler: Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım Ünlü sunucudan Rusya'yı karıştıran sözler: Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım AB'nin 18 yaşındaki gençlere vereceği 35 bin tren bileti için yarın son gün AB'nin 18 yaşındaki gençlere vereceği 35 bin tren bileti için yarın son gün

Avrupa Birliği, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple'ın hoşuna gitmeyecek gelişme! AB tek tip şarj girişi şartı getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:46 Son seçimi doğru tahmin eden ORC'nin İstanbul anketinde AK Parti ile CHP arasında 5 puan fark çıktı
14:45 Yunanistan'dan gerilimi artıracak bir adım daha! Türkiye sınırına 250 muhafız gönderiliyor
14:41 Mbappe'nin Paris Saint Germain'den 3 yılda alacağı para dudak uçuklattı
14:37 Güzel sunucu Buket Aydın'dan evlilik itirafı: Hayatımda biri var
14:35 Kullanılmayan eski model cep telefonları servet değerinde olabiliyor
14:29 Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye giren şahıs cezadan kurtulamadı
14:31 Hüseyin Baş'ın Mahir Ünal'a yönelik tepkisi olay oldu: Bunları tarihin çöp sepetine atacağız
14:14 Ünlü sunucudan Rusya'yı karıştıran sözler: Ukraynalı çocukları kulübelere kapatıp yakalım
14:09 Üst geçitte intihara kalkıştı! Polisin kollarında gözyaşlarına boğuldu
14:09 Damadın nikah sırasında yaptığı şaka tepkilere neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 15:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Apple'ın hoşuna gitmeyecek gelişme! AB tek tip şarj girişi şartı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement