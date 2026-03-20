AB, Fosil Yakıt Fiyatları İçin Acil Önlemler Alacak
AB, Fosil Yakıt Fiyatları İçin Acil Önlemler Alacak

20.03.2026 04:12
AB Konseyi Başkanı Costa, enerji fiyat artışlarına karşı hedefli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle fosil yakıt fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulunması gerektiğini belirterek, vatandaşları ve şirketleri korumak için acil önlemler alınacağını ve bu kapsamda AB Komisyonunun üye ülkelerin farklı koşullarını dikkate alan hedefli ve geçici tedbirler hazırlayacağını bildirdi.

Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Rekabet gücümüzü artırmak hayati önem taşımaktadır." diyen Costa, bunun, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kaliteli istihdam sağlamak, satın alma gücünü korumak ve mevcut jeopolitik ortamda Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak için gerekli olduğunu anlattı."

Costa, AB liderlerinin Birliğin rekabet gücünü artırmak amacıyla tek pazarı güçlendirilmeye yönelik kapsamlı bir reform takvimi içeren planı onayladıklarını belirterek, önlemlerin 2027 sonuna kadar hayata geçirileceğini ve AB pazarındaki en kritik 10 engeli ortadan kaldıracaklarını anlattı.

Öncelikle, Avrupa genelinde iş gücü hareketliliğini artırmak için mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını sağlayacaklarına işaret eden Costa, yıl sonuna kadar, AB Komisyonu'nun sunduğu ve tüm şirketlerin tek pazar genelinde faaliyet göstermesine olanak tanıyacak tek bir düzenleyici çerçeveyi onaylayacaklarını söyledi.

Costa, sermaye piyasaları birliği ve tasarruf ve yatırım birliğini geliştirmek için gerekli kararları almalarının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda özellikle menkul kıymetler, tamamlayıcı emeklilik sistemleri ve piyasa denetimi ile entegrasyonu konularına odaklanacaklarını belirtti.

"Yıl sonuna kadar dijital avronun geliştirilmesine yönelik adımları da hayata geçirmeliyiz." diyen Costa, mevzuatı sadeleştirme gündemini de sürdüreceklerini aktardı."

Costa, "Yüksek enerji fiyatları AB'nin rekabet gücü açısından en büyük zorluklardan birisidir." dedi.

Orta Doğu'daki mevcut kriz ve bunun küresel enerji arzı üzerindeki etkilerinin enerjide özerkliğin ve öz kaynak kullanımının önemini ortaya koyduğunu anlatan Costa, "Karbon salım azaltımı ve yerel enerji kaynaklarının kullanımı, tehlikeli bağımlılıkları azaltmak ve uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmek açısından doğru yaklaşımdır." diye konuştu.

Costa, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle fosil yakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmaları gerektiğine işaret ederek, "Vatandaşlarımızı ve şirketlerimizi korumak için acil önlemler almamız gerekiyor. Bu doğrultuda, AB Komisyonu bir yandan üye ülkelerin özel durumlarını ve enerji yoğun sektörlerin maruz kaldığı riskleri dikkate alan, hedefli ve geçici önlemler sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya AB kredisine Macaristan vetosu

Macaristan'ın Drujba petrol boru hattından akış sağlanana kadar veto edeceğini açıkladığı Ukrayna'ya 90? milyar?avroluk destek kredisine ilişkin Costa, "AB liderleri, 18 Aralık'ta oybirliğiyle Ukrayna'ya AB bütçesi garantisiyle desteklenen 90 milyar avroluk kredi verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Aralık ayında kararlaştırdıkları konuyu bugün yeniden tartışmadıklarını anlatan Costa, "Ancak liderler söz alarak (Macaristan Başbakanı) Viktor Orban'ın tutumunu açık şekilde kınadı ve bir anlaşmanın bağlayıcı olduğunu, tüm liderlerin verdikleri sözlere sadık kalması gerektiğini vurguladı." diye konuştu.

Costa, "Hiç kimse AB kurumlarını şantajla yönlendiremez. Bu kararın uygulanması gerekiyor." dedi.

Ukrayna'nın, Rusya tarafından tahrip edilen Drujba boru hattını onarma konusundaki çabalarını ve kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Costa, "Rusya, Drujba boru hattına 23 defa saldırdı. Ukrayna ise her seferinde hattı yeniden onardı. Bu durum Ukrayna'nın, AB'nin, AB Komisyonunun, AB Konseyinin ya da herhangi bir üye devletin sorumluluğu değildir. Bu nedenle Macaristan'ın yaptığı hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu tutum liderler tarafından kabul edilmemiştir. Bugünkü toplantıda Macaristan'ın davranışı açık şekilde kınanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa enerji fiyat artışından etkileniyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de, "Orta Doğu'daki savaşın Avrupa üzerindeki en doğrudan etkisi enerji alanında görülmektedir." dedi.

AB'de enerji arz güvenliğini sağladıklarını savunan von der Leyen, "Avrupa küresel fiyat artışlarından etkileniyor. Çatışma sürdükçe enerji fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Daha bugün, Katar'daki gaz altyapısına yönelik saldırılar sonrasında gaz fiyatları yüzde 30 arttı. Bu tür saldırılar, altyapıya ve silahsız ticari gemilere yönelik sorumsuz eylemler, maliyetleri artırmakta ve gelecekteki arz risklerini gündeme getirmektedir." diye konuştu.

Von der Leyen, AB'de enerji fiyatlarına yönelik alınacak önlemlerin geçici, hedefli ve duruma özel olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Mümkün olan yerlerde acil destek sağlayacağız, gerekli olan yerlerde yapısal değişiklikler yapacağız ve elektrik fiyatlarını belirleyen dört temel unsur üzerinde harekete geçeceğiz." diye konuştu.

Emisyon ticaret sisteminden finanse edilecek 30 milyar avroluk bir yatırım desteği oluşturmayı da önerdiğini anlatan von der Leyen, bu kaynakla karbonsuzlaşma projelerini finanse edeceklerini anlattı.

Elektrikte vergileri indirmeye hazırlığı

Von der Leyen, "Bazı durumlarda elektriğe gazdan çok daha fazla, hatta 15 kat daha fazla vergi uygulanıyor. Bu böyle olamaz. Elektrik üzerindeki vergi oranlarını düşürmeyi ve elektriğin fosil yakıtlardan daha az vergilendirilmesini sağlamayı önereceğiz." dedi.

Von der Leyen, Orta Doğu'daki duruma değinerek, "durum son derece ciddi" olduğunu, bölgenin çok ötesinde büyük istikrarsızlığa, acıya ve artan risklere yol açtığını kaydetti.

Bu nedenle sivillerin ve sivil altyapının korunması için gerilimin azaltılmasına ve azami itidale ihtiyaç olduğunu vurgulayan von der Leyen, Körfez'deki ve daha geniş bölgedeki ortaklarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin bölge için 450 milyon avronun üzerinde insani yardım açıkladığını belirtti.

Krizin göç bakımından etkilerinin de zirvede ele alındığını ifade eden von der Leyen, "Şimdiye kadar Avrupa'ya doğru göç hareketleri görmedik, ancak hazırlıklı olmalıyız. 2015'te olanların tekrarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
