AB, Körfez ülkeleriyle işbirliğini geliştirmek için zirve düzenleyecek

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleriyle enerji, ticaret, yatırım ve iklim değişikliği gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek üzere ilk kez zirve düzenleyecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 16 Ekim'de Brüksel'de düzenlenecek ilk AB- Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi öncesinde Katar'ı ziyaret etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Sani ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Michel, Al-Sani ile ilk defa yapılacak AB-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ni ele aldıklarını belirtti.

Michel, zirvede Körfez İşbirliği Konseyi Başkanı Al-Sani'nin desteğinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "AB-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi, ortaklığımızı ve siyasi diyaloğumuzu stratejik bir seviyeye yükseltmek için bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

AB ve Körfez ülkelerinin yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele, ticaret, yatırımlar ve diyaloğu artıracaklarına dikkati çeken Michel, pek çok alanda ortak çalışmaları derinleştireceklerini kaydetti.

Michel, Katar Emiri Al-Sani ile Orta Doğu'daki durum, Rusya- Ukrayna savaşı gibi çeşitli konuları da ele aldıklarını belirterek, bu konularda Katar'ın oynadığı role ve işbirliğine değer verdiklerini ifade etti.

Uluslararası hukukun her zaman ve her yerde geçerli olması gerektiğini anımsatan Michel, "Katar'ın Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasını önleme yönündeki çabalarını ve mevcut krize barışçıl bir çözüm bulunmasındaki öncü rolünü takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.