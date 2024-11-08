AB Liderler Zirvesi: Ekonomi ve ABD ile İlişkiler - Son Dakika
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Ekonomi

AB Liderler Zirvesi: Ekonomi ve ABD ile İlişkiler

AB liderleri, Trump dönemi müzakereleri ve rekabetçiliği artırma yollarını tartıştı.

08.11.2024 21:48
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ekonominin durumunu, rekabetçiliğin nasıl artırılacağını ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'la görevi devraldıktan sonra nasıl müzakere edileceğini görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, "ABD seçimlerinin sonuçlarını tartıştık. ABD bizim en büyük ekonomik ve ticaret ortağımız. Eşsiz tarihi bağları paylaşıyoruz. Yeni yönetimle en başından iyi ilişkiler inşa etmek çok önemli." dedi.

Trump'la telefon görüşmesi yaptığına işaret eden von der Leyen, Ukrayna, savunma, ticaret ve enerji gibi konuları ele aldıklarını, bu alanlarda ilişkileri derinleştirmek istediğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ve ABD'nin ortak menfaati olan konuları müzakere edeceklerini belirtti.

ABD'den daha fazla LNG ithalatı hazırlığı

Trump'la görüşmesinde önemli bir konunun da LNG olduğunu anlatan von der Leyen, " Rusya'dan çok fazla LNG alıyoruz. Neden bunu bizim için daha ucuz olan ve enerji fiyatlarımızı düşüren Amerikan LNG'siyle değiştirmeyelim. Bu ticaret açığıyla da ilgili tartışabileceğimiz bir konu." dedi.

Von der Leyen, zirvenin ana gündeminin rekabetçilik olduğuna dikkati çekerek, AB'nin inovasyon açığını kapatması ve AB içinde üretimin artırılması gerektiğini anlattı.

"Daha fazla yatırıma ihtiyacımız var" diyen von Leyen, Avrupa'da yatırım ve tasarruf birliği konusunda çalışacaklarını vurguladı.

ABD ile işbirliği ve koordinasyon

AB Konseyi Başkanı Michel de ABD'de Trump'ın seçilmesinin ardından transatlantik ittifak ve ABD ile ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Transatlantik bağları güçlendirmeye, ABD ile çeşitli alanlarda işbirliği yapmaya ve koordinasyon sağlamaya hazırız." dedi.

AB ve ABD'nin ticaret, yatırım, güvenlik ile Ukrayna ve Orta Doğu gibi jeopolitik sınamalar karşısında birlikte çalışmaya devam edeceğine inandığını belirten Michel, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Michel, "Rekabetçilik konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Tek pazarı derinleştirmeliyiz." diye konuştu.

Avrupa'nın savunma kapasitesini artırması ve bu alanda daha fazla işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Michel, savunma sanayisine yönelik desteğin de artırılmasının önemine işaret etti.

Trump'la müzakere kolay olmayacak

Macaristan Başbakanı Orban ise "ABD Başkanı ile müzakere kolay olmayacak." dedi.

Orban, Trump'ın zor bir müzakereci olduğunu ve ticaret konusunda yeni fikirler öne süreceğini iddia ederek, "Dik durmalı ve müzakere etmeliyiz ve sonra günün sonunda bir anlaşma yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabetçilik bildirisi

Zirvenin ardından rekabetçilik konusunda yayımlanan Budapeşte bildirisinde, "Yeni jeopolitik gerçekler ve ekonomik ve demografik zorluklar karşısında, AB liderleri olarak, ortak ekonomik refahımızı güvence altına almaya, rekabet gücümüzü artırmaya, AB'yi dünyanın ilk iklim nötr kıtası yapmaya ve AB'nin egemenliğini, güvenliğini, dayanıklılığını ve küresel etkisini garanti altına almaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

"Karşı karşıya olduğumuz rekabet zorlukları, hem kamu hem de özel finansmanı harekete geçirerek önemli yatırımlar gerektirecektir." değerlendirmesinin yer aldığı bildiride, hedefler doğrultusunda tüm araçları araştırmaya ve bunlardan yararlanmaya kararlı olunduğu kaydedildi.

Bildiride, yeni mali araçlar ve öz kaynakların geliştirilmesi üzerine de çalışılacağı vurgulandı.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusundaki raporunu eylül ayında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e sunmuştu.

Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret edilmişti.

Liderler, Draghi raporu çerçevesinde, görüş alışverişinde bulundu. AB içinde ortak borçlanma ise en hassas konu olarak öne çıkıyor. Almanya'nın başını çektiği bazı ülkeler ortak borçlanma konusuna mesafeli yaklaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB Liderler Zirvesi: Ekonomi ve ABD ile İlişkiler - Son Dakika

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