ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası, Türkiye dahil 4 ülkeye uzandı - Son Dakika
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ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası, Türkiye dahil 4 ülkeye uzandı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran'a finansal destek sağlayan küresel ağa yönelik yaptırımlarla Ketaib Hizbullah ve Lübnan Hizbullahı'nı destekleyen kişi ve kuruluşları hedef aldı. Yaptırımlar Irak, Lübnan, BAE ve Türkiye'ye yayılan ağları kapsarken İran'daki bir yazılım şirketine danışmanlık yapan kişi 1,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluşu, İran'a finansal destek sağlayan küresel ağın bir parçası oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın terörist uzantılar aracılığıyla Orta Doğu'da tahribat yaratmasına olanak tanıyan ağlara karşı harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, OFAC'ın adımının Ketaib Hizbullah ve Lübnan Hizbullahı'nı destekleyen kişi ve kuruluşları hedef aldığı belirtildi.

Yaptırım listesine eklenenlerin Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'ye yayıldığına ve İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine zemin hazırladığına işaret edilen açıklamada, "Bugün alınan yaptırım kararları, İran'ın en tehlikeli vekil unsurlarının tam merkezini hedef almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yaptırımların Ketaib Hizbullah komutanlarını, Haşdi Şabi içine sızmış İran destekli unsurları, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'ne silah ve mühimmat tedarik eden BAE ve Irak merkezli paravan şirketleri kapsadığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, petrol gelirlerini Lübnan Hizbullahı'na aktaran döviz büroları ve kuryeler ile Suriye ve Türkiye bağlantılı altın takası ve finans ağı yöneticilerinin de yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Öte yandan, İran'daki bir yazılım şirketine danışmanlık hizmeti sağlayarak yaptırımları ihlal eden bir kişinin 1,4 milyon dolarlık para cezası ödemeyi kabul ettiği ve Hazine Bakanlığının, istisnai durumlar dışında İran ile ilgili tüm özel lisans taleplerini artık "ret" varsayımıyla değerlendireceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ekonomik Dışlama Operasyonu'nun İran'ın yanında yer almaya devam edenleri hedef aldığını vurguladı.

Bessent, "İster terörü finanse etsinler, ister kara para aklasınlar ya da İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olsunlar, onları bulacağız, ABD finans sistemiyle bağlarını keseceğiz ve rejimi ayakta tutan ağları çökerteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'a yeni yaptırım dalgası, Türkiye dahil 4 ülkeye uzandı - Son Dakika

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