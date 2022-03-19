ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak - Son Dakika
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ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak

19.03.2022 00:07

Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe, kaleme aldığı yazısında "Üçlü bir oyuna ne dersiniz?" sorusunu sorarak, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesi halinde ABD'nin de Türkiye'ye F-35 sevkiyatlarını başlatacağını ifade etti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle NATO müttefiki ABD tarafından 2019 yılında F-35 Müşterek Saldırı Uçağı programından çıkarılmıştı. Rusya'ya karşı savaşında 22. gününde olan Ukrayna'nın hava sahasını koruma ihtiyacıyla ilgili Wall Street Journal'da (WSJ) dikkat çekici bir analiz kaleme alındı.

S-400 VE F-35 TAKASI

Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe imzalı "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazısında, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'lerini Ukrayna'ya konuşlandırması karşılığında, Ankara'nın F-35 projesine tekrar dahil edilmesi öneriliyor.

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"ÜÇLÜ OYUNA NE DERSİNİZ?"

Yazısında Kolbe, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN MÜCADELESİ, RUS HAVA KUVVETLERİNE DAYANMASINA BAĞLI"

Sözlerinin devamında Kolbe, "Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmek için verdiği umutsuz mücadele, Rus hava hakimiyetine karşı ne kadar dayanabileceğine bağlı. Ukrayna, hava savunma kabiliyetini bir miktar sağlasa da, Rus hava gücünü süresiz olarak bertaraf edecek araçlara sahip değil. Rusya'nın, Ukrayna semalarına hakim olması halinde, Ukrayna kara kuvvetleri son derece savunmasız olacaktır." dedi.

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Son Dakika Ekonomi ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak - Son Dakika


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