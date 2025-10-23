ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu - Son Dakika
Ekonomi

ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

23.10.2025 10:06
ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Türkiye'de 600'den fazla şubesi bulunan Lukoil dahil iki büyük petrol şirketine yaptırım kararının ardından petrol fiyatları dünya genelinde yükselişe geçti.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımların Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırarak, " Kremlin'in savaş için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme kapasitesini sınırlamayı" hedeflediğini belirtti. Açıklamada, Hazine Bakanlığının barış sürecini desteklemek için tüm yetkilerini kullanmaya devam edeceği belirtilerek, "ABD, savaşın barışçıl şekilde çözülmesini savunmayı sürdürecek ve kalıcı barış, Rusya'nın iyi niyetli müzakere isteğine bağlıdır." ifadesi kullanıldı.

"MÜTTEFİKLERİMİZİ YAPTIRIMLARA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmeyi reddetmesi nedeniyle Kremlin'in savaşını finanse eden iki büyük petrol şirketine yaptırım uygulandığını ifade ederek, "Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarını desteklemek için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır. Müttefiklerimizi de bu yaptırımlara katılmaya çağırıyoruz." dedi.

LUKOIL VE ROSNEFT'İN ONLARCA İŞTİRAKİ YAPTIRIM LİSTESİNDE

Yaptırımlar kapsamında Lukoil'in Perm, Aik, Kaliningradmorneft, West Siberia, Uraloil ve Russian Innovation Fuel and Energy Company gibi iştirakleri listeye alındı. Bu şirketlerin Rusya'da petrol ve doğal gaz arama, üretim ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. Rosneft'in de aralarında Bashneft Dobycha, Vankorneft, Samaraneftegaz, RN Tuapse Oil Refinery, Orenburgneft, Yuganskneftegaz ve Ryazan Oil Refinery'nin yer aldığı yaklaşık 30 iştiraki yaptırıma tabi tutuldu. Bu şirketlerin ülke genelinde petrol üretimi, rafineri işletmeciliği ve doğal gaz sahası geliştirme faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

TÜM MAL VARLIKLARI DONDURULDU

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, bu şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği ifade edildi. ABD vatandaşlarının ya da ABD üzerinden işlem yapan kurumların bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapması yasaklandı

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'nin Türkiye'de 600'den fazla şubesi bulunan Lukoil dahil 2 büyük petrol şirketine yaptırım kararının ardından petrol fiyatları dünya genelinde yükselişe geçti.

YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol tedarikçilerine yaptırım uygulamasının ardından artan arz endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,37 dolardan alıcı buluyor.Dün 63,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla yüzde 2,2 artarak 64,37 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,62 dolardan işlem gördü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Lukoil, Rusya, Dünya, Son Dakika

