ABD\'nin Dış Ticaret Açığı Nisanda En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 76,2 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD'nin dış ticaret açığı, martta 68,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı nisanda yüzde 0,8 artışla 263,7 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 2,4 artarak 338,2 milyar dolara ulaştı.

Çin'e karşı verilen dış ticaret açığında azalış

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış gösterdi. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalarak 22,1 milyar dolara geriledi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (22,5 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Vietnam (9,6 milyar dolar), İrlanda (8,7 milyar dolar), Almanya (7,7 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,8 milyar dolar), Tayvan (5,2 milyar dolar), Kanada (5 milyar dolar), İtalya (4,6 milyar dolar), Hindistan (4 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), İsviçre (1,9 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), İsrail (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,6 milyar dolar), Hollanda (4,4 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,3 milyar dolar), Avustralya (1,3 milyar dolar), Brezilya (600 milyon dolar), Singapur (400 milyon dolar) ve Belçika (300 milyon dolar) oldu.