Acele Kamulaştırma ile Enerji Projeleri

Ekonomi

Türkiye'de farklı illerde yapılacak Rüzgar Enerji Santrali (RES), Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleriyle iletim hattı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasya'da kurulacak Duru Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi, Isparta'da kurulacak Uluborlu RES-Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi, İstanbul'da kurulacak Silivri RES elektrik üretim tesisi, Kahramanmaraş'ta kurulacak Cerit RES-Yardımcı Kaynak GES elektrik üretim tesisi, Nevşehir'de kurulacak Ürgüp EDT GES elektrik üretim tesisi için ilgili taşınmazların Hazine adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154 kilovat Hacıhıdırlar RES TM- Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projesi, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kilovat Karaköprü-Hilvan Enerji İletim Hattı Projesi ve TEİAŞ'a ait 380 kilovat Akkuyu 380- Selvili Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar direk mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılacak.