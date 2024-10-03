ACI ve LAC Heyeti İSG'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

ACI ve LAC Heyeti İSG'yi Ziyaret Etti

ACI ve LAC Heyeti İSG\'yi Ziyaret Etti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ACI ve LAC yetkililerini ağırladı, havacılıkta yenilikler tartışıldı.

03.10.2024 12:16
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Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve Latin Amerika ve Karayipler Birliği (LAC) İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı'nı ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticileri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ziyaret ederek buradaki operasyonları yakından inceledi.

Uluslararası Havalimanı Konseyi ve Latin Amerika ve Karayipler işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul'da ziyaretlerde bulunan heyet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy ve yöneticilerle bir araya geldi. Havacılık sektörünün bu önemli buluşmasında, havalimanlarındaki yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çözümler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İSG konferans salonunda, Alp Er Tunga Ersoy'un açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplandı düzenlendi. Toplantı, Sabiha Gökçen Havalimanı Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Ticari İşler Müdürü Emrah Şensoy'un konuşmalarıyla devam etti.

ACI – LAC heyetinde Meksika, Peru, Bahamalar, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Panama, Ekvador ve Venezuela'nın önde gelen havalimanlarının üst düzey yöneticileri yer aldı.

Sabiha Gökçen, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 25 milyon ile 40 milyon yolcu ağırlayan "MEGA Havalimanları" kategorisinde salgın öncesine (2019'un ilk yarısı) kıyasla ilk yarıda yolcu trafiğinde yüzde 18,5 ile en yüksek artışı bildiren 2. havalimanı oldu.

"Farklı alanlardaki yenilikçi uygulamalarımızı aktarma fırsatı bulduk"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ersoy, tüm dünyada hızlı bir büyüme kaydeden havacılık sektöründe farklı coğrafyalardaki mevkidaşlarıyla yeni ilişkiler kurmak, işbirliği olanakları ve ortak problemleri tartışmanın çok faydalı olduğunu belirtti.

Ersoy, ACI ve LAC üye havalimanlarını ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını aktararak, "Bu ve benzeri buluşmalar küresel havacılığın geleceğine yönelik heyecanımızı artırıyor. Sınırlı süreli bu ziyarette 'Şehrin Havalimanı' olarak dünya havacılık sektöründe parmakla gösterilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın başarı hikayesini kendileriyle paylaşma, hayata geçirdiğimiz dijital dönüşümden operasyonel verimliliğin artırılmasına, ticari operasyonlardan erişilebilirlik ve sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlardaki yenilikçi uygulamalarımızı aktarma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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